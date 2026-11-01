(P) Infrastructură S5. Continuă lucrările de reparații locale: intervenție pe Aleea Șurianu, în Sectorul 5

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă acțiunile de întreținere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere din Sectorul 5, prin executarea unor lucrări de reparații locale pe Aleea Șurianu.

Intervenția a vizat remedierea porțiunilor de carosabil afectate de degradări, prin refacerea suprafețelor deteriorate, în vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație și a creșterii siguranței participanților la trafic. Lucrările se înscriu în seria intervențiilor desfășurate de societate pentru menținerea infrastructurii rutiere în condiții corespunzătoare de utilizare și pentru sporirea confortului locuitorilor din Sectorul 5.

Întreținerea infrastructurii rutiere reprezintă o activitate permanentă, care presupune atât identificarea problemelor existente, cât și realizarea unor intervenții adaptate necesităților constatate în teren. Prin intervenția realizată pe Aleea Șurianu, societatea își continuă activitatea de îmbunătățire a condițiilor de circulație și de întreținere a infrastructurii existente, în beneficiul comunității locale.