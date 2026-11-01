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Când vom avea primele temperaturi negative în București. Meteorologii anunță data la care termometrele vor indica – 1 grad Celsius

Când vom avea primele temperaturi negative în București. Meteorologii anunță data la care termometrele vor indica - 1 grad Celsius
Când vom avea primele temperaturi negative în București / foto ilustrativa, sursa: Envato
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Potrivit mai multor prognoze meteorologice, Bucureștiul ar putea înregistra primele temperaturi sub 0 grade Celsius din acest sezon în jurul datei de 8 noiembrie. Până acum, am avut o toamnă ploioasă, iar prima decadă a acestei luni anunță o vreme care se va răci considerabil.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre pragul înghețului.

Masă de aer rece peste România

Prognozele meteorologice actualizate pentru începutul lunii noiembrie arată o schimbare a vremii în București. Treptat, se va înregistra o scădere a temperaturilor, existând și posibilitatea apariției primului episod de îngheț din acest sezon.

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O simulare a modelului meteorologic european ECMWF, din rularea de sâmbătă, 31 octombrie, indică pătrunderea unei mase de aer rece în estul și sud-estul Europei în jurul datei de 7 noiembrie. Astfel, potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, duminică, 8 noiembrie, temperaturile minime din București ar putea coborî până la -1 grad Celsius. Prognoza indică un interval posibil al minimelor între -1 și 2 grade, în condițiile în care maximele zilei se vor situa între 8 și 12 grade.

Și pentru zonele limitrofe Capitalei, cum este Otopeni, Met Office estimează temperaturi minime cuprinse între -1 și 1 grad. Astfel, la periferie ar putea apărea înghețul.

De asemenea, și Google Weather indică pentru București o temperatură minimă de -1 grad Celsius pentru ziua de sâmbătă, 7 noiembrie. Conform acestei prognoze, temperaturile maxime vor coborî de la aproximativ 11 grade la începutul săptămânii până la 8-9 grade în zilele cele mai reci. Minimele vor scădea mai accentuat, de la 7-9 grade la începutul intervalului până spre 0 grade Celsius pe timpul nopții.

Cum va evolua vremea în București la început de noiembrie 2026

Începutul lunii noiembrie va fi dominat de nori și precipitații în Capitală. Pentru duminică, 1 noiembrie, prognozele indică maxime în jurul a 11-12 grade Celsius, iar luni și marți temperaturile maxime ar putea coborî spre 8-9 grade, în condițiile apariției ploilor.

Miercuri, 4 noiembrie, sunt posibile în continuare precipitații, iar din 5 noiembrie vremea ar urma să devină mai uscată, dar nopțile vor fi mai reci.

Scăderea temperaturilor va fi resimțită în special noaptea și dimineața, când pot apărea condiții de brumă, îndeosebi în zonele periferice și pe suprafețele descoperite.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, realizate pe baza produselor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată. Prognozele ANM indică o perioadă mai rece la începutul lunii noiembrie în mai multe regiuni ale țării. Inclusiv pentru București tendința este de scădere a valorilor termice.

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