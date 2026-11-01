Ce avere au frații Pavăl în 2026, de fapt. Cum au clădit imperiul Dedeman într-o garsonieră de 16 mp, cu o Dacie împrumutată de la socri

Despre frații Pavăl și magazinele Dedeman au auzit, cu siguranță, toți românii, desi discreția în antreprenoriat și în viața personală i-a caracterizat întotdeauna. În 30 de ani, ei au reușit să ridice un imperiu. Deși au pornit doar de la un magazin de bricolaj din Bacău, la ora actuală au 65 în toată țara, cu peste 10.000 de salariați. Dar, s-au extins și în alte sectoare, cum ar fi imobilare, ospitalitate și energie. De asemenea, Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii rețelei Dedeman prin Pavăl Holding, au cumpărat și operațiunile Carrefour România într-o tranzacție estimată la 823 de milioane de euro.

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Potrivit revistei Forbes, frații Pavăl sunt în fruntea topului celor mai bogați români. Dragoș Pavăl, de 59 de ani, are o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari, în vreme ce fratele său mai mic, cu doi ani, Adrian Pavăl, este cotat la 1,5 miliarde, în aceeași monedă.

Cum au clădit imperiul Dedeman

Compania Dedeman, care aparține fraților Pavăl, este azi una dintre cele mai de succes afaceri din România. Puțini știu însă că istoria acestei companii începe din 1992, când Dragoș Pavăl, președintele companiei, a deschis un magazin de 16 metri pătrați într-un spațiu închiriat într-un cartier din Bacău. El a pornit atunci cu o investiție foarte mică.

Vindeau de la băuturi și dulciuri până la obiecte de uz casnic.

Potrivit businessedge.ro, Dragoș și Adrian Pavăl au crescut într-o familie modestă din Suceava, dar asta nu i-a împiedicat să ajungă în topul oamenilor de succes de la noi din țară. Cei doi frați au studiat Matematica, la Iași. Însă, la momentul anului 1992, în România, meseria de informatician nu era cea mai bine plătită. Când s-a uitat în softurile pe care le crease, Dragoş Pavăl a văzut că avea cel mai mic salariu dintre toţi angajaţii și chiar şi femeia de serviciu câştiga mai bine decât el. Abia îi ajungeau banii pentru mâncare şi pentru biletele de tren până la Iaşi, unde rămăsese soţia. Atunci, acesta s-a hotărât să-şi deschidă un magazin.

A împrumutat apoi de la socrii săi o mică sumă de bani şi o Dacie break, apoi l-a chemat pe fratele său de la Iaşi. Adrian tocmai terminase aceeași facultate de Matematică şi avea ceva pus deoparte: în jur de 10.000 de mărci, pe care reușise să îi strângă cumpărând marfă de la vânzătorii din fosta URSS care veneau în bazarurile din Iaşi. Ulterior, el o vindea în târgurile din Craiova cu profit dublu. Aşa au intrat fraţii Pavăl în afaceri.

Dragoș Pavăl a povestit că primul său business a pornit de la un spațiu comercial de numai 16 metri pătrați, amenajat pe cont propriu, acolo unde a început să vândă produse de mici dimensiuni într-o perioadă în care pe piață exista o lipsă acută de marfă. Pentru aprovizionare, mergea la București, de unde aducea diverse articole cu ajutorul unei Dacii. Afacerea a ajuns rapid să genereze venituri mult peste salariul său de atunci, când lucra ca informatician într-o întreprindere de stat. Chiar din prima lună, antreprenorul a introdus un sistem informatic pentru gestionarea stocurilor, o experiență care, a spus el, l-a ajutat să înțeleagă importanța organizării și a fiecărui detaliu în administrarea unei afaceri.

Numele Dedeman

Înainte ca firma să fie înregistrată, cei doi frați aveau pe listă mai multe variante de nume, dar toate erau deja ocupate. Astfel că, aflat la coadă la registru, Dragoș Pavăl a decis să compună un nume din inițialele membrilor familiei.

Denumirea DEDEMAN vine de la numele Dragoş + numele soţiei lui, Denise + numele fratelui său, Adrian și + numele soacrei sale, Margareta. Inițial, Dragoș Pavăl nu a fost convins că a ales cea mai bună denumire. Producătorii cu care lucra stâlceau numele, iar fondatorul se temea că nu inspiră seriozitate. Timpul avea însă să îi schimbe complet perspectiva.

În anul 2003, frații Pavăl reușeau să deschidă primul magazin de mari dimensiuni și tot atunci a fost lansat site-ul www.dedeman.ro. Apoi, un imens depozit a fost deschis la Suceava. În anul 2006, deja depășeau pragul de 1.000 de angajați. Iar de aici, lucrurile s-au îndreptat către succes.