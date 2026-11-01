Explozie a numărului de infecții respiratorii: peste 400 de cazuri de pneumonie într-o singură săptămână la Sibiu

Județul Sibiu înregistrează o explozie a numărului de infecții respiratorii: peste 400 de cazuri de pneumonie într-o singură săptămână! Medicii atrag atenția asupra riscului de complicații, în special în cazul copiilor mici, al vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice.

Față de anii precedenți, sezonul infecțiilor respiratorii a început mai devreme în 2026. Sibiul raportează tot mai multe cazuri îmbolnăviri.

Cum ne putem proteja

Prof. univ. dr. Victoria Bîrluțiu, medic-șef al Secției Clinice Boli Infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, explică la ce simptome trebuie să fim atenți. De asemenea, ea arată și cum ne putem proteja în această perioadă a anului.

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Numai într-o singură săptămână la spitalul din Sibiu s-au înregistrat 441 de cazuri, potrivit datelor furnizate de dr. Victoria Bîrluțiu. Printre virusurile care circulă în această perioadă se numără gripa A, virusul sincițial respirator, virusurile paragripale, adenovirusurile și coronavirusurile, inclusiv SARS-CoV-2.

Șefa secției de Boli Infecțioase Adulți de la spitalul sibian susține că apariția mai timpurie a infecțiilor respiratorii este o tendință observată în perioada de după pandemia Covid-19. „În perioada post pandemică asistăm la o decalare a infecțiilor respiratorii, care apar mai repede, din luna septembrie, lună în care am și înregistrat primul caz de gripă A confirmată”, a explicat medicul, într-un interviu publicat pe pagina de Facebook a spitalului.

Pneumoniile reprezintă una dintre principalele complicații ale infecțiilor respiratorii. Acestea pot fi provocate atât de virusuri, cât și de bacterii, iar unele cazuri pot evolua către forme grave, inclusiv insuficiență respiratorie. Din păcate, riscul de evoluție severă este mai mare în cazul persoanelor vulnerabile, în special la extremele de vârstă, dar și în rândul celor care suferă de afecțiuni respiratorii cronice, boli cardiovasculare, diabet sau boli oncologice și hematologice.

Recomandarea medicilor: vaccinarea antigripală

Medicul atrage atenția că febra nu este singurul semn care trebuie să ne îngrijoreze. Dificultățile de respirație reprezintă un semnal de alarmă major și necesită evaluare medicală urgentă.

Împotriva gripei, vaccinarea rămâne una dintre cele mai importante măsuri pentru prevenirea formelor grave de boală. Dr. Victoria Bîrluțiu recomandă imunizarea persoanelor vârstnice, a pacienților cu afecțiuni cronice, copiilor, femeilor însărcinate și a personalului medical.

Spre deosebire de o răceală obișnuită, infecția gripală poate provoca pneumonie și poate crește riscul unor complicații cardiovasculare, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral (AVC), dar și al unor afecțiuni neurologice.

Dr. Victoria Bîrluțiu susține că vaccinarea antigripală poate fi realizată și în această perioadă, iar imunizarea împotriva gripei poate fi asociată cu vaccinarea antipneumococică, în cazul pacienților pentru care aceasta este recomandată.

Avertisment: Nu luați antibiotice la primele simptome!

O problemă destul de serioasă semnalată de medici este administrarea antibioticelor fără recomandare medicală încă de la primele semne de răceală sau gripă. Pacienții trebuie să știe că antibioticele nu tratează infecțiile virale. În plus, utilizarea lor nejustificată contribuie la creșterea rezistenței bacteriilor la tratament.

„Gripa sau celelalte viroze nu răspund la administrarea de antibiotice, este o greșeală pe care, din păcate, o continuăm în România, contribuind la creșterea alarmantă a rezistenței bacteriilor la antibiotice”, a explicat medicul.

În context, șefa secției de Boli Infecțioase Adulți de la spitalul sibian recomandă ca persoanele care prezintă primele simptome respiratorii să rămână acasă și să ia legătura cu medicul de familie. În felul acesta, se reduce riscul de transmitere a infecției către persoanele vulnerabile.

Alte măsuri de prevenție care pot fi luate:

Aerisirea regulată a încăperilor;

Spălarea și dezinfectarea mâinilor;

Evitarea contactului cu persoanele care prezintă simptome respiratorii;

Purtarea măștii în spațiile aglomerate, în special de către persoanele vulnerabile;

Evitarea aglomerațiilor atunci când există un risc crescut de îmbolnăvire;

Vaccinarea antigripală și, la persoanele cu risc, antipneumococică.

În cazul infecțiilor respiratorii, primele zile de boală sunt deosebit de importante în ceea ce privește transmiterea virusului. Pentru a nu-i expune pe ceilalți, se recomandă evitarea mersului la muncă și/sau școală, după caz.