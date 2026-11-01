Patru cutremure au avut loc duminică noaptea în zona Vrancea. Duminică dimineaţă, a avut loc un seism şi în Marea Neagră.

5 cutremure în doar 6 ore

Astfel, un prim cutremur a avut loc la 0:46, la o adâncime de 69,9 km, a a avut o magnitudine de 3. A fost urmat, la mai puţin de o oră de un altul, cu magnitudine 3,6, la adâncimea de 124,4 km.. La 2:26 s-a produs un al treilea seism, cu magnitudine 2,1, la adâncimea de 110,3 km.

Cel de-al patrulea a avut loc la 6:33, la o adâncime de 144,4 km, şi a avut magnitudine 2,5. Şi în Marea Neagră s-a produs duminică un cutremur, la 7:03, şi a avut magnitudinea 3,6.

Marți, 27 octombrie, două cutremure s-au produs în zona seismică Vrancea în noaptea de luni spre marți, 27 octombrie, la mai puțin de patru ore distanță. Cel mai puternic dintre seisme a avut magnitudinea 3,1 și a fost înregistrat în jurul orei 05:42.

Cutremur resimțit și în București

Amintin că pe 19 octombrie, în zona Vrancea, a avut loc un cutremur cu magnitudinea 4,8, la o adâncime de 76,5 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11:51, în zona localității Gura Teghii, județul Buzău, la o adâncime de 124 km.

Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC), este vorba despre un seism moderat, resimțit de populația din zona epicentrală. Seismul s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncime intermediară. Din acest motiv a putut fi resimțit la distanțe mari de epicentru, inclusiv în București și în Republica Moldova.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 53 km de Buzău, 60 km de Brașov, 64 km de Ploiești și 118 km de București.