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(P) Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. a executat lucrări de reparații pe strada Mihail Cioranu

(P) Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. a executat lucrări de reparații pe strada Mihail Cioranu
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Societatea Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Mihail Cioranu pentru remedierea degradărilor identificate la nivelul carosabilului și al trotuarelor.

Prin aceste intervenții au fost remediate deficiențele constatate atât pe partea carosabilă, cât și pe traseele pietonale, cu scopul de a îmbunătăți siguranța și confortul utilizatorilor zonei.

Infrastructură S5 S.A. continuă lucrările de întreținere și reparații ale infrastructurii rutiere și pietonale din Sectorul 5, în funcție de necesitățile identificate în teren și de programul de intervenții stabilit.

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