Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, în intervenţia din cadrul Adunării Generale a ONU, că vrea să atragă atenţia asupra unei ameninţări la adresa democraţiilor noastre, care nu primeşte atenţia pe care o merită: manipularea prin intermediul reţelelor sociale. Șeful statului a făcut o aluzie la anularea alegerilor prezindențiale din decembrie 2024, precizând că, dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de un individ, ele îi descurajează pe alţii să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este negată.

Nicuşor Dan avertizează asupra pericolelor de pe rețelele sociale

„Este o onoare pentru mine să mă adresez acestei Adunări. Şi este o plăcere deosebită să o fac aici, în Statele Unite, o ţară cu care România împărtăşeşte o lungă istorie de prietenie, o naţiune către care românii privesc cu respect şi recunoştinţă, inclusiv pentru contribuţia sa esenţială la căderea Cortinei de Fier şi la deschiderea drumului ţării mele către democraţie şi libertate”, a declarat Nicușor Dan.

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„Ne aflăm la Naţiunile Unite şi voi vorbi despre relaţiile dintre naţiuni. Dar permiteţi-mi mai întâi să vă atrag atenţia asupra unei ameninţări la adresa democraţiilor noastre, care, în opinia mea, nu primeşte atenţia pe care o merită: manipularea prin intermediul reţelelor sociale”, a adăugat șeful statului.

„Vocea individului nu mai este auzită”

El a arătat că „principiul fundamental al democraţiei este «o persoană, o voce, un vot», însă dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată”.

„Iar dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de un individ, ele îi descurajează pe alţii să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este negată”, a mai spus Nicuşor Dan.