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Mihai Fifor îl atacă pe Siegfried Mureșan după condiția pusă PSD: „O glumă proastă”

Olga Borșcevschi
Mihai Fifor îl atacă pe Siegfried Mureșan după condiția pusă PSD: „O glumă proastă”
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Deputatul PSD Mihai Fifor îl atacă pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, după ce acesta a vorbit despre un „test” de europenism pentru partidele parlamentare, precizând că PSD nu are nevoie de „certificate de europenism”. De asemenea, el subliniază că Mureșan este cel care trebuie să treacă „testul în fața românilor”.

Mihai Fifor continuă atacurile PSD la adresa lui Siegfried Mureșan

„Cât tupeu! Câtă aroganță! Când credeam că mai rău decât kamikaze Bolojan nu se poate, iată că viața ne demonstrează contrariul. Apare pe firmament o replică de prost-gust a «miracolului de la Bihor». O glumă proastă, gonflată de aroganță, care reușește să confirme un singur lucru: câtă dreptate am avut atunci când am spus că nu voi vota o clonă a lui Bolojan la Palatul Victoria. Doar că, la capitolul tupeu, clona pare hotărâtă să-și depășească originalul”, a transmis Mihai Fifor, miercuri, pe Facebook.

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Parlamentarul subliniază că Mureșan nu este în poziția de a pune PSD să dea un „examen de europenism”. Acesta susține că social-democrații și-au demonstrat opțiunea pro-UE și pro-NATO.

„Domnul Mureșan își permite acum să dea lecții de europenism PSD și să ne anunțe că avem de trecut un «test». Serios? PSD să dea examen de europenism în fața lui Siegfried Mureșan? Până una-alta, PSD și-a demonstrat de-a lungul timpului opțiunea fermă pro-UE și pro-NATO. Nu are nevoie de certificate de europenism de la Siegfried Mureșan”, a precizat Fifor.

El critică și ideea continuării măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan, precizând că este o „sfidare la adresa românilor” să fie propusă aceeași formulă politică după căderea Executivului.

„Dincolo de asta, este cel puțin o sfidare la adresa românilor să vii astăzi și să susții continuarea măsurilor care au dus la situația în care se află România acum. Să propui aproape aceeași formulă politică și aceeași rețetă după ce Guvernul Bolojan a fost trimis la plimbare de Parlament în luna mai și să pretinzi că aceasta este soluția pentru România”, mai spune deputatul PSD.

Candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru, Siegfried Muresan (D), sustine o declaratie de presa la sediul Senatului, alaturi de Ilie Bolojan (S), privind prioritatile noului Executiv si calendarul construirii majoritatii parlamentare, in Bucuresti, vineri, 18 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Potrivit deputatului PSD, actuala situație economică și socială nu justifică menținerea aceleiași politici și îl acuză pe Mureșan că este „rupt de realitate”.

„Când românii sunt cu apa la gură în prag de iarnă, când economia este la pământ, când oamenii simt în fiecare zi scăderea puterii de cumpărare, tu să vii cu aceleași măsuri și, pe deasupra, să mai ai și aroganța de a-i pune pe alții să dea «teste» înseamnă fie că nu-ți pasă de ceea ce se întâmplă în această țară, fie că ești complet rupt de realitate”, explică el.

Acesta îl acuză pe Mureșan că recurge la un „reflex” asociat, în opinia sa, cu vechiul PDL/PMP și afirmă că social-democrații nu acceptă să fie evaluați de europarlamentar.

„Așa că mai ușor cu testele, domnule Mureșan. PSD nu are de trecut testul dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cel care vrea să conducă Guvernul României. Dumneavoastră aveți de trecut un test definitoriu pentru ceea ce vă pretindeți că sunteți. Testul în fața românilor”, transmite Mihai Fifor.

Deputatul PSD îl mai acuză pe Mureșan că a eșuat, în opinia sa, la „testul patriotismului”.

„Din punctul meu de vedere, un test pe care până acum l-ați picat cu brio de prea multe ori. Testul patriotismului. Din păcate, însă, când tupeul și aroganța sunt cele care te definesc, sigur nu ai ce căuta în fruntea Guvernului României. Puțină smerenie nu strică nimănui, domnule Mureșan. Măcar din bun-simț față de cei cărora le cereți votul”, mai spune Fifor.

Premierul desemnat Siegfried Muresan sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere miercuri lui Siegfried Mureşan să îşi anunţe demisia din Parlamentul European, el precizând că acesta este momentul adevărului pentru premierul desemnat.

Grindeanu mai spune că, fiind ales pe liste comune PSD-PNL, acesta are girul PSD să se retragă şi adaugă că, altfel, face doar un joc politic ieftin şi a demonstrat prin toate acţiunile sale că nu vrea să fie votat.

Liderul social-democrat a mai afirmat că Mureşan pare un Bolojan second hand şi a arătat că îl aşteaptă la sediul PSD, pentru o discuţie despre programul de guvernare.

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