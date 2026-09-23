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Bărbat de 30 de ani, căutat de polițiști în cazul femeii găsite moarte într-un bagaj care plutea pe Olt. Dosar penal pentru omor pe numele iubitului Valentinei

Elena Ailuţoaei
Bărbat de 30 de ani, căutat de polițiști în cazul femeii găsite moarte într-un bagaj care plutea pe Olt. Dosar penal pentru omor pe numele iubitului Valentinei
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Cercetări în cazul tinerei de 28 ani ucise. Foto: amator
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Un bărbat în vârstă de 30 de ani, cel mai probabil iubitul victimei, este căutat de polițiști în cazul femeii al cărei trup a fost găsit într-un bagaj care plutea pe apa de la barajul Ionești, din județul Vâlcea. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor și fac miercuri o percheziție domiciliară.

UPDATE ORA 16.10. Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în apele Oltului, principalul suspect în acest caz, ar fi fugit din țară.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a anunțat într-un comunicat de presă că bărbatul de 30 de ani, din județul Vâlcea, ar fi părăsit teritoriul României înainte de a fi descoperit cadavrul tinerei.

„La acest moment cercetările se desfășoară in personam, față de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, care are calitatea de suspect și cu privire la care există informații că ar fi părăsit teritoriul țării anterior descoperirii faptei. Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare”, arată reprezentanții parchetului.

Polițiștii au fost sesizați marți, 22 septembrie, în jurul orei 13.45, printr-un apel la 112. Un bărbat care se afla la pescuit în zona barajului Ionești a anunțat autoritățile că a observat un bagaj suspect la suprafața apei.

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Cercetări în cazul tinerei de 28 ani ucise. Foto: amator

Mai multe echipaje de poliție trimise la fața locului

De precizat că mai multe echipaje de poliție au fost trimise la fața locului, împreună cu un echipaj de pompieri dotat cu o ambarcațiune și un echipaj medical.

Cercetări în cazul tinerei de 28 ani ucise. Foto: amator

În urma cercetărilor derulate, polițiștii au identificat în interiorul bagajului trupul neînsuflețit al unei femei de 28 de ani, originară din județul Dolj. Femeia locuia fără forme legale în localitatea Tomșani (județul Vâlcea).

Cercetări în cazul tinerei de 28 ani ucise. Foto: amator

Trupul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Vâlcea, unde examinarea medico-legală a stabilit că moartea a fost violentă. În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Cine a fost Valentina Ioana Tănăsie, tânăra ucisă bestial

Bărbatul în vârstă de 30 de ani, partenerul victimei, se află în atenția polițiștilor. Anchetatorii desfășoară activități pentru depistarea acestuia și dispunerea măsurilor legale. Tot miercuri, 23 septembrie, este pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în vederea administrării probatoriului. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Sursa foto: Facebook

Potrivit ultimelor informații, victima ar fi Valentina Ioana Tănăsie, o femeie de 28 de ani, originară din Dolj, care locuia în Vâlcea alături de iubitul său. Bărbatul apare într-o fotografie publicată de tânără pe rețelele sociale cu doar câteva zile înainte ca trupul ei să fie găsit.

Declarațiile tatălui Valentinei

Tatăl tinerei susține că în noaptea de duminică spre luni, între Valentina și iubitul său ar fi avut loc o ceartă. Acesta le-a declarat apropiaților că bărbatul era extrem de gelos. Luni, el ar fi încercat să își contacteze fiica, însă aceasta nu i-a răspuns la telefon. Ulterior, l-ar fi sunat pe iubitul tinereei, care i-a spus că se află la un salon și că nu putea vorbi.

Marți, tatăl tinerei a plecat spre Vâlcea pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica sa. Acolo, a constatat că nici Valentina, nici iubitul ei nu se mai aflau în localitate. Ulterior, tatăl a sesizat autoritățile și a anunțat dispariția fiicei sale la 112.

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