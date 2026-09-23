Miercuri, Comisia Europeană a propus deblocarea sumei de 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune destinate Ungariei, înghețate în 2022 din cauza încălcărilor principiului statului de drept comise sub guvernul fostului prim-ministru Viktor Orbán.

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Comisia europeană: „Ungaria a remediat încălcările statului de drept ”

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, Comisia Europeană a propus miercuri ridicarea restricțiilor, „deoarece consideră că Ungaria a remediat încălcările statului de drept care afectau bugetul UE”.

„Ungaria a luat măsuri importante pentru consolidarea statului de drept și protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Iar reformele dau rezultate. Astăzi, propunem deblocarea sumei de 4,2 miliarde de euro și redeschiderea programelor Erasmus+ și Orizont Europa pentru studenții și cercetătorii maghiari. Mă bucur foarte mult că aceștia vor putea beneficia din nou pe deplin de oportunitățile create de Uniunea noastră”, a scris președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, pe X.

Ce sunt fondurile de coeziune

Fondurile de coeziune reprezintă un program al UE menit să sprijine reformele economice, sociale și teritoriale în țările membre cu venituri mai mici. Ungaria, alături de Polonia, Italia și România, a fost principalul beneficiar.

Cu toate acestea, UE a înghețat 55 % din fonduri în 2022 din cauza preocupărilor legate de corupție și achiziții publice în cadrul guvernului Orbán, care reprezentau un risc pentru „interesele financiare” ale UE.

Deblocarea fondurilor, o prioritate pentru Péter Magyar

Péter Magyar a făcut din deblocarea acestor fonduri o prioritate cheie de când l-a înlocuit pe Viktor Orbán în funcția de prim-ministru al Ungariei, în urma unei victorii electorale zdrobitoare în luna mai.

„Unul dintre cele mai importante angajamente ale noastre din timpul campaniei a fost acela de a debloca miliardele de euro pe care le merită maghiarii”, a punctat șeful executivului de la Budapesta la Bruxelles, la scurt timp după alegerea sa.

Budapesta a înregistrat progrese semnificative în abordarea problemelor legate de achizițiile publice, corupție și conflictele de interese începând din luna mai.

„A fost necesară modificarea a peste o sută de acte normative”, se menționează pe un site al guvernului, făcând referire la reformele anticorupție și la aderarea țării la Parchetul Public European (EPPO).

Se preconizează că propunerea Comisiei va fi adoptată de Consiliu și va reprezenta „un pas important și pozitiv pentru Ungaria și pentru Uniunea Europeană”, a adăugat comisarul pentru justiție, Michael McGrath.