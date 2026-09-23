IG Metall, cel mai mare sindicat industrial din Germania, pregătește o solicitare de creștere salarială de 5% pentru angajații din industria metalurgică, electrică și auto. Sindicatul cere, de asemenea, măsuri pentru protejarea locurilor de muncă și avertizează că, în lipsa unui acord, în luna noiembrie ar putea începe grevele de avertisment.

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Sindicatul cere salarii mai mari și protejarea locurilor de muncă

Filialele regionale ale IG Metall din mai multe landuri germane, printre care Renania de Nord-Westfalia, Hessa, Saxonia Inferioară, Berlin, Brandenburg și Saxonia, au stabilit aceeași țintă: o creștere salarială de 5% pentru un contract colectiv cu o durată de 12 luni, relatează Bloomberg.

Sindicatul solicită și introducerea unei „componente sociale”, prin care angajații cu venituri mai mici să fie sprijiniți într-o măsură mai mare.

„Desigur, observăm că unele companii se află sub o presiune considerabilă și că această situație va continua. Însă, în calitate de IG Metall, nu acceptăm deteriorarea salariilor și a drepturilor de muncă. Avem nevoie de o viziune care să depășească reducerile de locuri de muncă, relocările și închiderile de fabrici”, a declarat președinta IG Metall, Christiane Benner.

Negocierile încep în octombrie

Consiliul executiv al IG Metall urmează să anunțe miercuri, la Frankfurt, cererea la nivel național, după consultările cu comitetele regionale de negociere.

Primele discuții cu reprezentanții angajatorilor sunt programate pentru luna octombrie. Dacă negocierile nu duc la un acord, sindicatul ar putea organiza greve de avertisment începând din noiembrie.

3,7 milioane de angajați, vizați

Negocierile colective din acest sector acoperă aproximativ 3,7 milioane de lucrători din Germania.

Industria include producătorii auto și furnizorii acestora, dar și companii din domeniul ingineriei mecanice, electronicii, precum și furnizori pentru industria aerospațială și de apărare.

IG Metall susține că solicitarea privind salariile trebuie analizată în contextul dificultăților cu care se confruntă în prezent unele companii din industrie, dar respinge ideea ca presiunea asupra firmelor să fie transferată asupra angajaților prin reduceri salariale sau ale drepturilor de muncă.