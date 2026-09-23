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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 23 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Mugur Mihăescu, detalii despre jocurile din spatele negocierilor pentru guvern

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 23 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Mugur Mihăescu, detalii despre jocurile din spatele negocierilor pentru guvern
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Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, deputatul AUR Mugur Mihăescu vorbește despre jocurile din spatele negocierilor pentru guvern. Reținerea lui Călin Georgescu, presiuni pentru votarea lui Siegfried Mureșan? Calculele lui Nicușor Dan dau cu virgulă? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Grindeanu și Bolojan și-au dat întâlnire. Ce au discutat cei doi lideri politici? Vor accepta programul de guvernare al lui Mureșan?

Nicușor Dan le-a vorbit americanilor despre atacurile cu drone. Este sau nu România pregătită pentru o posibilă amenințare din partea Rusiei?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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