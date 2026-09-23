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Trump vrea pace cu Iranul până în noiembrie. Condițiile dure puse de Teheran la ONU

Trump vrea pace cu Iranul până în noiembrie. Condițiile dure puse de Teheran la ONU
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Donald Trump a spus că există un „impuls puternic” pentru încheierea unui acord de pace cu Iranul. Primele discuții indiretecte din ultimele luni între SUA și Iran au alimentat azi speranțele în progrese în direcția încheierii conflictului din Orientul Mijlociu. Însă, niciuna dintre părți nu a anunțat vreo schimbare a poziției sale. 

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au comunicat prin intermediul unor mediatori, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

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Acestea au fost primele contacte de acest gen de la eșuarea unui acord provizoriu de încetare a focului în iulie.

„Steve și Jared au avut astăzi o întâlnire foarte productivă cu mediatorii Iranului – doar cu mediatori. Să vedem ce se va întâmpla în continuare”, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

„Există o mediere în curs de ceva vreme, dar cred că există un impuls puternic pentru încheierea unui acord.”, a spus Trump.

„Asta auzim din toate părțile.”

Anterior, într-un discurs susținut în fața Adunării Generale a ONU, Trump a afirmat că trebuie să decidă dacă va încheia un acord cu Iranul sau dacă va „anihila” această țară.

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, urmează să se adreseze astăzi participanților la reuniune. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că Teheranul a comunicat cu Statele Unite prin intermediul unui mediator din Qatar, la New York.

Acesta a transmis o serie de condiții, inclusiv încetarea războiului pe toate fronturile și oprirea „actelor de agresiune” ale SUA. Unele instituții media de stat din Iran relatau anterior că Araqchi și Witkoff s-au întâlnit, însă oficiali iranieni au precizat pentru Reuters că discuția nu a avut loc față în față.

Araqchi s-a întâlnit cu prim-ministrul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, care a fost unul dintre principalii mediatori în cadrul discuțiilor anterioare.

Prețurile petrolului se mențin la un minim al ultimelor două săptămâni; deschiderea diplomatică a contribuit la menținerea prețurilor petrolului aproape de minimele ultimelor două săptămâni, țițeiul Brent situându-se acum chiar sub pragul de 100 de dolari pe baril – prag pe care îl depășise brusc în această lună, după ce luptătorii Houthi din Yemen au lansat o ofensivă majoră și au efectuat tiruri asupra Arabiei Saudite.

Războiul, declanșat de Trump în februarie, alături de Israel, sub numele de „Operațiunea Epic Fury”, durează de aproape șapte luni, provocând moartea a mii de oameni, perturbând aprovizionarea globală cu energie și extinzându-se în alte țări din regiune – mai întâi în Liban și, mai recent, în Yemen.

Trump a reiterat afirmațiile anterioare conform cărora războiul s-ar putea încheia în preajma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru luna noiembrie, deși nu a explicat motivele acestei predicții.

De la întreruperea demersurilor diplomatice în luna iulie, părțile au făcut schimburi repetate de focuri, deși Trump s-a abținut să reia atacurile la scară largă, după ce comandanții săi militari l-au avertizat că stocurile de muniție sunt pe sfârșite.

Un acord provizoriu, convenit în iunie și semnat de Trump și Pezeshkian, ar fi satisfăcut principalele solicitări ale Iranului: ridicarea sancțiunilor financiare și deblocarea activelor, în schimbul unor discuții privind limitarea programului său nuclear.

Însă acel acord a eșuat în decurs de câteva săptămâni din cauza divergențelor privind regulile de navigație în Strâmtoarea Ormuz, o rută prin care tranzita o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial înainte de război. Iranul dorește să exercite un control mai mare asupra strâmtorii și să perceapă taxe navelor care o tranzitează, demers respins de Washington.

Sursa Foto: ONU

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