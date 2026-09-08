(P) Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. continuă programul de intervenții destinat îmbunătățirii infrastructurii din proximitatea școlilor

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă programul de intervenții destinat îmbunătățirii infrastructurii rutiere și pietonale din proximitatea unităților de învățământ din Sectorul 5!

În acest context, echipele lor au intervenit pe străzile Fochiștilor și Pandele Roșca, aflate în imediata apropiere a Școlii Gimnaziale „Principesa Margareta”, unde au fost identificate zone care necesitau lucrări de reparații locale.

Intervențiile au vizat îmbunătățirea condițiilor de circulație, atât pentru traficul rutier, cât și pentru pietoni, cu o atenție deosebită acordată siguranței elevilor, părinților și cadrelor didactice care tranzitează zilnic această zonă.

Societatea Infrastructură S5 S.A. va continua intervențiile în zonele în care situația din teren impune lucrări de reparații și întreținere, acordând prioritate inclusiv spațiilor din apropierea școlilor și grădinițelor, unde siguranța pietonală și rutieră reprezintă o prioritate.