Blocul Național Sindical solicită Parlamentului înființarea, în regim de urgență, a unei comisii de anchetă care să analizeze problemele din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, în contextul creșterii prețurilor și al îngrijorărilor privind securitatea aprovizionării, informează Agerpres.

Sindicaliștii susțin că presiunile asupra consumatorilor și economiei se accentuează și reclamă lipsa unor răspunsuri din partea autorităților la solicitările formulate în ultimele săptămâni.

BNS a cerut discutarea problemelor sectorului energetic în CSAT

BNS amintește că, la 18 august, a transmis o scrisoare deschisă președintelui României, prin care a atras atenția asupra prevederilor Legii nr. 171/2026 referitoare la achiziția de către stat a gazelor naturale provenite din proiectul Neptun Deep. Potrivit organizației sindicale, statul ar urma să cumpere, în perioada 2027-2034, aproape 50 de milioane MWh de gaze de la OMV Petrom, la un preț de 48,752 euro/MWh. BNS a cerut atunci ca problema securității energetice să fie discutată în CSAT.

Ulterior, sindicatul a solicitat și convocarea conducerii Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru clarificări privind întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. BNS afirmă că nici această solicitare nu a primit un răspuns.

Organizația sindicală atrage atenția și asupra majorării anunțate de Hidroelectrica pentru energia activă destinată clienților noi și contractelor ajunse la termen. Tariful urmează să crească, din octombrie 2026, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh.

Îngrijorări legate de situația rezervelor de gaze

O altă preocupare indicată de BNS este situația rezervelor de gaze. Sindicaliștii susțin că nivelul de umplere a depozitelor este în prezent de aproximativ 73%, față de 92%, cât ar fi prevăzut în program. În opinia organizației, acest lucru poate pune presiune suplimentară asupra prețurilor și poate ridica probleme în ceea ce privește aprovizionarea în sezonul rece.

„Situația crește presiunea asupra prețurilor și ridică semne de întrebare privind securitatea aprovizionării în sezonul rece. La toate acestea se adaugă problemele legate de producția de energie, situația Nuclearelectrica și Hidroelectrica, precum și întârzierile ANRE în verificarea documentelor furnizorilor. În unele cazuri, aceste întârzieri sunt de ordinul anilor. Sumele pe care furnizorii le au de recuperat de la stat depășesc un miliard de euro, iar BNS atrage atenția asupra riscului ca aceste costuri să fie transferate către consumatori prin prețuri mai mari, în condițiile în care furnizorii ar putea încasa ulterior și banii de la stat. De asemenea, există sesizări privind întârzieri de peste șase luni în emiterea unor licențe și autorizații de către ANRE. De asemenea, ca să blocheze în mod nejustificat emiterea acestor acte, ANRE mai solicită și documente care nu sunt prevăzute de reglementările legale”, a transmis Blocul Național Sindical.

BNS reclamă, de asemenea, dificultăți legate de producția de energie, situația unor mari producători, precum Nuclearelectrica și Hidroelectrica, dar și întârzieri în verificarea documentației depuse de furnizori la ANRE. Sindicaliștii afirmă că sumele pe care furnizorii le au de recuperat de la stat depășesc un miliard de euro și avertizează că eventualele costuri suplimentare ar putea ajunge, în cele din urmă, în facturile consumatorilor.

Ce va face viitoarea comisie, dacă va fi înființată

În acest context, BNS propune ca viitoarea comisie parlamentară să analizeze capacitatea de producție a României, evoluția prețurilor, modul de formare a acestora, activitatea furnizorilor și traderilor, precum și măsurile destinate protejării consumatorilor vulnerabili, IMM-urilor și marilor consumatori industriali.

Sindicaliștii vor, totodată, verificarea activității ANRE în ceea ce privește acordarea licențelor și autorizațiilor, respectarea legislației referitoare la gazele din Marea Neagră și dreptul de preempțiune al statului, precum și evaluarea riscurilor privind alimentarea cu gaze în iarna următoare.

BNS consideră că problemele din energie necesită o analiză amplă la nivel parlamentar și solicită autorităților să clarifice cauzele întârzierilor și ale creșterii presiunilor asupra prețurilor.

„România nu își mai permite ca problemele din energie să fie tratate punctual, de la o criză la alta. BNS a avertizat. A solicitat explicații. A cerut intervenția instituțiilor statului. Acum solicităm Parlamentului să își exercite rolul de control și să constituie de urgență o comisie de anchetă. Consumatorii români nu trebuie să plătească prețul incompetenței, al întârzierilor administrative și al deciziilor netransparente din sectorul energetic”, mai scriu reprezentanții BNS.