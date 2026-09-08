Prima pagină » Știri » BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic

BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic

BNS cere Parlamentului o comisie de anchetă pentru situația din sectorul energetic
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Blocul Național Sindical solicită Parlamentului înființarea, în regim de urgență, a unei comisii de anchetă care să analizeze problemele din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale, în contextul creșterii prețurilor și al îngrijorărilor privind securitatea aprovizionării, informează Agerpres.

Sindicaliștii susțin că presiunile asupra consumatorilor și economiei se accentuează și reclamă lipsa unor răspunsuri din partea autorităților la solicitările formulate în ultimele săptămâni.

BNS a cerut discutarea problemelor sectorului energetic în CSAT

BNS amintește că, la 18 august, a transmis o scrisoare deschisă președintelui României, prin care a atras atenția asupra prevederilor Legii nr. 171/2026 referitoare la achiziția de către stat a gazelor naturale provenite din proiectul Neptun Deep. Potrivit organizației sindicale, statul ar urma să cumpere, în perioada 2027-2034, aproape 50 de milioane MWh de gaze de la OMV Petrom, la un preț de 48,752 euro/MWh. BNS a cerut atunci ca problema securității energetice să fie discutată în CSAT.

Ulterior, sindicatul a solicitat și convocarea conducerii Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru clarificări privind întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice. BNS afirmă că nici această solicitare nu a primit un răspuns.

Organizația sindicală atrage atenția și asupra majorării anunțate de Hidroelectrica pentru energia activă destinată clienților noi și contractelor ajunse la termen. Tariful urmează să crească, din octombrie 2026, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh.

Îngrijorări legate de situația rezervelor de gaze

O altă preocupare indicată de BNS este situația rezervelor de gaze. Sindicaliștii susțin că nivelul de umplere a depozitelor este în prezent de aproximativ 73%, față de 92%, cât ar fi prevăzut în program. În opinia organizației, acest lucru poate pune presiune suplimentară asupra prețurilor și poate ridica probleme în ceea ce privește aprovizionarea în sezonul rece.

„Situația crește presiunea asupra prețurilor și ridică semne de întrebare privind securitatea aprovizionării în sezonul rece. La toate acestea se adaugă problemele legate de producția de energie, situația Nuclearelectrica și Hidroelectrica, precum și întârzierile ANRE în verificarea documentelor furnizorilor. În unele cazuri, aceste întârzieri sunt de ordinul anilor. Sumele pe care furnizorii le au de recuperat de la stat depășesc un miliard de euro, iar BNS atrage atenția asupra riscului ca aceste costuri să fie transferate către consumatori prin prețuri mai mari, în condițiile în care furnizorii ar putea încasa ulterior și banii de la stat. De asemenea, există sesizări privind întârzieri de peste șase luni în emiterea unor licențe și autorizații de către ANRE. De asemenea, ca să blocheze în mod nejustificat emiterea acestor acte, ANRE mai solicită și documente care nu sunt prevăzute de reglementările legale”, a transmis Blocul Național Sindical.

BNS reclamă, de asemenea, dificultăți legate de producția de energie, situația unor mari producători, precum Nuclearelectrica și Hidroelectrica, dar și întârzieri în verificarea documentației depuse de furnizori la ANRE. Sindicaliștii afirmă că sumele pe care furnizorii le au de recuperat de la stat depășesc un miliard de euro și avertizează că eventualele costuri suplimentare ar putea ajunge, în cele din urmă, în facturile consumatorilor.

Ce va face viitoarea comisie, dacă va fi înființată

În acest context, BNS propune ca viitoarea comisie parlamentară să analizeze capacitatea de producție a României, evoluția prețurilor, modul de formare a acestora, activitatea furnizorilor și traderilor, precum și măsurile destinate protejării consumatorilor vulnerabili, IMM-urilor și marilor consumatori industriali.

Sindicaliștii vor, totodată, verificarea activității ANRE în ceea ce privește acordarea licențelor și autorizațiilor, respectarea legislației referitoare la gazele din Marea Neagră și dreptul de preempțiune al statului, precum și evaluarea riscurilor privind alimentarea cu gaze în iarna următoare.

BNS consideră că problemele din energie necesită o analiză amplă la nivel parlamentar și solicită autorităților să clarifice cauzele întârzierilor și ale creșterii presiunilor asupra prețurilor.

„România nu își mai permite ca problemele din energie să fie tratate punctual, de la o criză la alta. BNS a avertizat. A solicitat explicații. A cerut intervenția instituțiilor statului. Acum solicităm Parlamentului să își exercite rolul de control și să constituie de urgență o comisie de anchetă. Consumatorii români nu trebuie să plătească prețul incompetenței, al întârzierilor administrative și al deciziilor netransparente din sectorul energetic”, mai scriu reprezentanții BNS.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Comisia „România fără violență domestică” își continuă activitatea până la finalul legislaturii
16:49
Comisia „România fără violență domestică” își continuă activitatea până la finalul legislaturii
FLASH NEWS Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administratorul judiciar și ce termene limită au fost fixate
15:01
Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a STB. Cine este administratorul judiciar și ce termene limită au fost fixate
CONTROVERSĂ Europenii își iau aurul din SUA. Unde este aurul României și cum a fost folosit ca monedă de schimb în războaiele politice interne
11:23
Europenii își iau aurul din SUA. Unde este aurul României și cum a fost folosit ca monedă de schimb în războaiele politice interne
Gândul de Vreme Cod galben de caniculă emis de ANM. Ce valabilitate are și care sunt zonele vizate
10:17
Cod galben de caniculă emis de ANM. Ce valabilitate are și care sunt zonele vizate
ANALIZA de 10 Pariu eșuat al lui Putin. Statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai refuză crearea unui bloc militar anti-occidental
10:00
Pariu eșuat al lui Putin. Statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai refuză crearea unui bloc militar anti-occidental
CONTROVERSĂ Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania
09:00
Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
Harta industriei de armament din România | Cine produce arme, muniție și blindate și unde ajung miliardele
Click
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Înmormântarea lui Costeluș de la Clejani, amânată pe termen nedeterminat? Scandal la INML, cu intervenția autorităților
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
Ce înseamnă cu adevărat „inversarea îmbătrânirii” și cum vor cercetătorii să o facă?
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
RĂZBOI O dronă rusească a lovit un post TV din Kiev în timpul unei transmisiuni în direct. Cel puțin cinci persoane au fost rănite
18:13
O dronă rusească a lovit un post TV din Kiev în timpul unei transmisiuni în direct. Cel puțin cinci persoane au fost rănite
INEDIT În 1934, un tată din Arizona a început să adune obiectele aruncate de alții, pentru a-i lăsa o moștenire fiicei sale. Ce s-a întâmplat după 11 ani
18:11
În 1934, un tată din Arizona a început să adune obiectele aruncate de alții, pentru a-i lăsa o moștenire fiicei sale. Ce s-a întâmplat după 11 ani
FLASH NEWS Ședinţă de criză la Comandamentul Energetic. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă până în octombrie. Bușoi: Rămânem în alertă
18:07
Ședinţă de criză la Comandamentul Energetic. Centrala de la Cernavodă rămâne închisă până în octombrie. Bușoi: Rămânem în alertă
EXCLUSIV Secretul ajutor pentru Ucraina. Cioroianu: Nimeni din statul român, vă garantez, nu îl știe exact
17:52
Secretul ajutor pentru Ucraina. Cioroianu: Nimeni din statul român, vă garantez, nu îl știe exact
FLASH NEWS Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
17:49
Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
ACUZAȚII Scandal la Școala de Poliție din Câmpina. Profesor acuzat de o elevă că a pupat-o pe obraz și a luat-o de gât
17:35
Scandal la Școala de Poliție din Câmpina. Profesor acuzat de o elevă că a pupat-o pe obraz și a luat-o de gât

Cele mai noi

Trimite acest link pe