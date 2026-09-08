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Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău

Melania Agiu
Un cetățean azer a fost arestat în Republica Moldova pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ce anunță autoritățile de la Chișinău
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Un bărbat de 49 de ani din Azerbaidjan a fost reţinut în Republica Moldova, fiind suspectat că ar fi colectat informaţii pentru serviciile speciale ale Federaţiei Ruse, inclusiv despre obiective SUA, a transmis, marți, Poliția Republicii Moldova.

„Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu ofițerii de investigații ai Direcției de Poliție Chișinău, cu suportul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” şi în comun cu procurorii PCCOCS, anunță reținerea unui bărbat de 49 de ani, originar din Azerbaidjan, suspectat de culegerea neautorizată de informații în interesul unor reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse. Reținerea a avut loc în cadrul unei cauze penale, după ce, în luna august 2026, ofițerii INI au intrat în posesia unor informații privind racolarea acestuia de către reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse.“, se arată într-un comunicat al Poliției din Republica Moldova.

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Potrivit sursei citate, bărbatul ar fi fost antrenat pentru desfășurarea unor „activități diversioniste pe teritoriul Ucrainei și al Republicii Moldova“.

În atenția acestuia s-ar fi aflat obiective militare din țară, precum și cele ale SUA în Republica Moldova.

Informațiile colectate urmau să fie transmise unei persoane care ar fi avut rolul de curator și despre care există date că ar fi reprezentant al serviciilor speciale ale Federației Ruse, precizează Poliția Moldovei.

În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat un telefon. Examinarea dispozitivului a relevat date care indică existența unor contacte cu un individ care s-ar fi prezentat drept angajat al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru culegerea neautorizată de informații, faptă care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.

„Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării tuturor persoanelor implicate.“, mai arată polițiștii molodveni.

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