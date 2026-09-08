Regatul Unit a anunțat, marți, sancțiuni împotriva Israelului, ca urmare a extinderii masive a așezărilor israeliene din Cisiordania ocupată sub guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

Ministrul de externe, Ed Miliband, a declarat că sancțiunile reprezintă un efort de a preveni distrugerea soluției bazate pe coexistența a două state, făcând referire la planul de pace care prevede un stat palestinian independent alături de Israel, relatează CNN.

Miliband a declarat că Regatul Unit va interzice importul de bunuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania „ocupată ilegal”, va sancționa un nou grup de coloniști israelieni și va lua măsuri împotriva unor companii și persoane specifice implicate în extinderea coloniilor din sectoarele construcțiilor, infrastructurii, finanțelor și imobiliarelor.

Miliband a declarat că Regatul Unit acționează în colaborare cu alte țări, printre care Franța și Canada.

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El adaugă că „guvernul britanic este de acord că există o epurare etnică a palestinienilor în zonele din Cisiordania – comisă de coloniști teroriști”, acuzând că „guvernul israelian a închis ochii la acest lucru și, mai rău, membri ai acestuia au făcut declarații și au luat măsuri pentru a sprijini strămutarea forțată a palestinienilor”.

În declarațiile sale, Miliband afirmă că Londra va impune o interdicție de import pentru bunuri din așezările israeliene din Cisiordania, va sancționa companiile și persoanele care facilitează extinderea așezărilor și va refuza licențele pentru arme și alte exporturi considerate a sprijini în mod material „ocupația” Israelului, adăugând că Franța și Canada vor impune, de asemenea, o interdicție de import, iar alte țări vor „sprijini acțiuni suplimentare”.

Decizia survine pe fondul unor critici internaționale tot mai intense la adresa politicilor Israelului în Cisiordania, unde violențele comise de coloniști împotriva palestinienilor au crescut semnificativ în zonele pe care comunitatea internațională le consideră parte a unui viitor stat palestinian.

Sancțiunile impuse produselor din așezările coloniale vor avea, probabil, un impact redus asupra schimburilor comerciale anuale dintre cele două țări, care se ridică la aproximativ 8 miliarde de dolari, dintre care doar o mică parte provine din Cisiordania.

Conform Departamentului pentru Afaceri și Comerț al Regatului Unit, principalele exporturi britanice către Israel sunt produsele medicinale și farmaceutice, în timp ce principalele importuri sunt fructele și legumele.

Marți dimineață, președintele israelian Isaac Herzog a declarat că sancțiunile ar constitui o „greșeală gravă de judecată și o alegere a părții greșite a istoriei”. În cadrul unui eveniment organizat pentru a marca trei decenii de relații cu Uniunea Europeană în domeniul cercetării și inovării, Herzog a afirmat: „Sancțiunile nu sunt o soluție. Dialogul este.”

Sancțiunile impuse de Marea Britanie ar putea, de asemenea, să provoace o reacție din partea administrației Trump. Ambasadorul SUA, Mike Huckabee, care a apărat așezările israeliene din Cisiordania, a declarat marți pentru BBC News, înainte de anunț: „Cred că, fără îndoială, va exista (o reacție)”, avertizând că aceasta ar putea avea un „impact uriaș asupra companiilor britanice”.

Problema a fost abordată luni, în cadrul unei convorbiri telefonice între prim-ministrul britanic Andy Burnham și președintele american Donald Trump, potrivit unei surse CNN.

Sancțiunile vin pe fondul eforturilor Israelului de a promova proiectul de colonizare E1, condamnat la nivel internațional, despre care criticii afirmă că împarte Cisiordania în nord și sud.

La sfârșitul lunii august, Ministerul Locuințelor din Israel a lansat o licitație pentru construirea a peste 1.200 de unități locative în zona E1. Planul vizează crearea unui bloc continuu de așezări evreiești de la Ierusalimul de Est până în Cisiordania.

Ministrul de Finanțe israelian de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a susținut în mod explicit extinderea așezărilor ca mijloc de a „îngropa” ideea unui stat palestinian.

„Statul palestinian este eliminat din ecuație nu prin sloganuri, ci prin fapte”, a declarat Smotrich atunci când proiectul E1 a primit aprobarea finală.

Anul trecut, Marea Britanie și alte țări au impus sancțiuni împotriva lui Smotrich și a ministrului de extremă dreapta al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, pentru că „au incitat în mod repetat la violență împotriva palestinienilor”.

Israelul a capturat Ierusalimul de Est și Cisiordania în războiul din 1967. Ambele sunt considerate teritorii ocupate în conformitate cu dreptul internațional, iar așezările israeliene de acolo sunt considerate în general ilegale.

12 țări își declară în comun sprijinul pentru măsurile europene împotriva așezărilor din Cisiordania

După ce ministrul de externe al Regatului Unit a anunțat sancțiuni ample împotriva așezărilor israeliene din Cisiordania, un grup de state occidentale și-au declarat în comun intenția de a sprijini măsurile europene împotriva produselor provenite din așezări și de a introduce noi sancțiuni.

Canada, Danemarca, Finlanda, Franța, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania, și Suedia au emis o declarație prin care își confirmă „intenția de a introduce restricții naționale și/sau de a sprijini restricțiile europene privind comerțul cu bunuri provenite din așezări considerate ilegale în temeiul dreptului internațional, sau faptul că iau în considerare în mod activ aceste măsuri și alte măsuri similare, în conformitate cu procedurile lor naționale”.

Cele 12 țări își reafirmă angajamentul față de o soluție bazată pe existența a două state.

Acestea solicită Israelului să „oprească imediat extinderea așezărilor și a competențelor administrative civile, să asigure tragerea la răspundere pentru actele de violență comise de coloniști și să investigheze acuzațiile aduse forțelor israeliene”.

Țările subliniază că recunosc interesele de securitate ale Israelului și că sunt hotărâte să combată antisemitismul.