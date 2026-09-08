Un profesor de la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina este acuzat de una dintre eleve că ar fi avut un comportament neadecvat. Profesorul de drept penal i-ar fi făcut avansuri și ar fi atins-o într-un mod nepotrivit, după încheierea cursurilor, în data de 20 august. Eleva a sesizat conducerea școlii și s-a deschis dosar penal.

Profesorul de drept penal ar fi chemat-o pe elevă după ore sub pretextul unor materiale de studiu

Profesorul de drept penal ar fi contactat-o pe elevă printr-un mesaj, susținând că trebuie să îi ofere mai multe materiale de studiu. După ce eleva s-a prezentat la întâlnirea solicitată de cadrul didactic, acesta ar fi început să îi pună întrebări despre viața personală. Potrivit declarației fetei, profesorul ar fi întrebat-o dacă se află într-o relație și i-ar fi cerut să păstreze secretă întâlnirea pe care au avut-o după cursuri.

Eleva susține că profesorul i-ar fi făcut mai multe complimente și ar fi îmbrățișat-o. La finalul întâlnirii, în timp ce fata se pregătea să plece, cadrul didactic ar fi prins-o de gât, atingând-o în zona bustului, și ar fi sărutat-o pe obraz.

A doua zi, eleva i-ar fi blocat numărul de telefon și ar fi sesizat conducerea Școlii de Agenți de Poliție.

Instituția a sesizat cazul elevei la Parchet

Reprezentanții Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” au transmis că au sesizat Parchetul în legătură cu această situație, iar acum este deschis un dosar penal. Profesorul este acum în București și nu mai intră în contact cu elevii.

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În urmă cu un an, un elev a reclamat că un ofițer al școlii ar fi încercat să-l atingă și să-l sărute

Incidentul s-a întâmplat în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025, când ofițerul de serviciu – Ion Laurențiu Iordan – în vârstă de 49 de ani, ar fi chemat patru băieți în camera bagajelor pe motiv că acolo ar fi stat un elev care plângea și nu înțelege ce problemă a avut acesta.

Ulterior, Iordan le-ar fi spus la trei dintre elevi să plece, iar unuia i-a solicitat să rămână pentru a avea o discuție. Băiatul și-ar fi dat seama că ceva nu este în regulă, însă ar fi fost oprit de fiecare dată de comisarul-șef Iordan. La un moment dat, ofițerul s-a repezit asupra lui, a încercat să-l dezbrace cu forța, ocazie cu care i-a și rupt nasturele de la pantaloni și l-a atins în zonele intime.

Aflat în imposibilitatea de a se apăra, în condițiile în care ofițerul se dovedise mult mai puternic, băiatul ar fi apelat la un șiretlic și l-ar fi convins pe acesta că trebuie să plece, dar că va reveni în zilele următoare pentru favorurile sexuale.

După ce a reușit să plece din încăpere, elevul s-a întors în cameră și le-a povestit colegilor săi ce i s-a întâmplat. Aceștia l-au îndemnat să anunțe conducerea școlii. Cazul a ajuns mai întâi la dirigintele grupei, care l-a informat pe directorul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”, Vasile Tache, iar acesta a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.