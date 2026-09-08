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Elicopter al serviciului „Flying Doctor”, prăbușit în Malaezia. Toate cele cinci persoane aflate la bord au decedat

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Un elicopter al serviciului medical „Flying Doctor”, cu cinci persoane la bord, inclusiv membri ai personalului medical, s-a prăbușit marți în Malaezia, în apropierea aeroportului Long Lellang, în statul Sarawak, pe insula Borneo, au anunțat autoritățile. Toate cele cinci persoane aflate la bord au fost ucise, relateaz presa locală.

Echipele de urgență au confirmat decesul celor cinci victime

Potrivit informațiilor preliminare, elicopterul transporta un pilot și patru membri ai personalului Ministerului Sănătății din Malaezia: un ofițer medical, un ofițer medical asistent și două asistente medicale.

Rezidenții din Miri și președintele Comitetului de gestionare a dezastrelor din divizia Miri, Galong Luang, au confirmat că toate cele cinci persoane aflate la bord au fost ucise în accidentul care a avut loc la capătul pistei în jurul orei 15:40.

„Din păcate, toate cele cinci persoane aflate la bord sunt decedate, așa cum confirmă rapoartele Departamentului de Pompieri și Salvare (Bomba) și ale Ministerului Sănătății (MS).”

Echipele de intervenție ale pompierilor și autorităților medicale desfășoară operațiuni de căutare și salvare în zona în care s-a produs accidentul, a precizat Dzulkefly Ahmad.

Autoritatea aviației civile din Malaezia a anunțat că a fost notificată cu privire la prăbușirea elicopterului în apropierea aeroportului Long Lellang, un aeroport de mici dimensiuni din Sarawak.

Ancheta privind cauzele accidentului

Biroul de Investigații privind Accidentele Aeriene din cadrul Ministerului Transporturilor din Malaezia a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.

„Operațiunea este în curs de desfășurare”, a spus ministrul Sănătății, Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad.

Ce este serviciul „Flying Doctor”

Serviciile medicale de tip „Flying Doctor” folosesc aeronave pentru a ajunge la pacienți din regiuni rurale sau greu accesibile. Echipajele pot asigura consultații medicale, îngrijiri de urgență și, atunci când este necesar, transportul pacienților către unități medicale.

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