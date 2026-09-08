Ajutorul acordat de România Ucrainei de la începutul războiului este o temă care a divizat spațiul public, statul refuzând în mod constant să îl lămurească, deși alte țări europene au făcut acest demers. Însă nimeni din statul român nu știe cu precizie valoarea totală a ajutorului, afirmă istoricul și fostul ministrul de Extern Adrian Cioroianu.

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Chestionat de moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, de ce nu se transparentizează ajutorul acordat Ucrainei, când alte țări estice, dar și din Occident o fac, invitatul a punctat că în opinia sa, desecretizarea se va face mai devreme sau mai târziu.

„ La un moment dat, ajutorul va fi transparent ”

Totuși, a adăugat Adrian Cioroianu, are convingerea că nimeni din aparatul de stat nu știe valoarea reală a acestui sprijin, indiferent de formele sale (armament, ajutoare umanitare și sociale etc.).

„La un moment dat, ajutorul oricum va fi transparent. În momentul de față, eu vă garantez că nimeni din statul român, țineți minte ce vă spun, pe cât suntem, 8 septembrie, nimeni din statul român nu are cuantumul exact cu cât am ajutat Ucraina. Putem estima. Estimările le știm și noi. Probabil că sunt 1, 2 sau 5 miliarde (euro)”.

Datele exacte nu ar ajuta, spune istoricul

Invitatul a admis că este absolut de acord cu desecretizarea acestui sprijin, mai ales că în lipsa lui, se permite „specula informațională” sau fake news-ul. Totuși, a completat fostul ministru de Externe, prezentarea unei cifre exacte nu ar fi utilă.

„Ce vreau eu să spun este că în momentul de față, una la mână, darea unei cifre cât de cât exacte nu ajută absolut pe nimeni. Păi și vă dau și exemplu. Adică eu îmi argumentez spusele. Dacă sunteți curioși, vă pot spune de ce. În al doilea rând, n-am niciun fel de îndoială că la un moment dat vom ști, pentru că, atenție, acest război nu s-a terminat”.