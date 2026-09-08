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Vizită de lucru sau vizită privată? Cum răspunde judecătorul constituțional Cristian Deliorga despre prezența sa în zborul privat spre Mykonos

Vizită de lucru sau vizită privată? Cum răspunde judecătorul constituțional Cristian Deliorga despre prezența sa în zborul privat spre Mykonos
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Judecătorul Curții Constituționale explică prezența sa în zborul privat spre Mykonos, în care s-a aflat alături de politicieni, magistrați și oameni de afaceri. Cristian Deliorga susține că deplasarea a avut caracter „strict privat”, că nu a avut nicio legătură cu atribuțiile sale de serviciu și că avionul a fost plătit de Camera de Comerț și Industrie a României. Judecătorul CCR nu a răspuns însă la întrebarea dacă a participat la discuțiile cu oamenii de afaceri, despre care CCIR afirmă că au reprezentat motivul deplasării. Camera de Comerț confirmă, la rândul său, că a achitat zborul și spune că destinația a fost aleasă pentru o întâlnire de lucru cu parteneri din afara Europei. Controversa rămâne și este alimentată de declarațiile contradictorii referitoare la „o vizită de lucru”, potrivit lui Mihai Daraban și ” o vizită privată”, potrivit lui Cristian Deliorga.

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Cristian Deliorga a respins orice asociere între deplasare și activitatea sa la Curtea Constituțională. El a răspuns la câteva întrebări adresate de jurnalista România TV, Laura Duță, în contextul controversei declanșate în jurul zborului privat din 8 iulie, București- Mykonos.

„Nu am avut nicio legătură cu atribuțiile de serviciu”

Jurnalista l-a întrebat pe judecătorul constituțional dacă îi cunoaște pe cei alături de care a călătorit și a adus în discuție relația sa cu persoana care a organizat deplasarea.

Laura Duță: „Îi cunoașteți pe cei cu care ați mers în acest avion? Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.”

Cristian Deliorga: „Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul, în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta, cu care am lucrat când a fost procuror. Vă mulțumesc mult.”

Președintele CCIR, Mihai Daraban, declarase anterior că Deliorga este un vechi prieten al său. Datele publicate despre zbor arată că cei doi se aflau împreună în avion.

„Nu mai fac alte declarații”

Discuția s-a oprit în momentul în care Laura Duță l-a întrebat pe judecătorul CCR despre întâlnirile care ar fi avut loc la Mykonos.

Laura Duță: „Atât vă mai întreb. Înțeleg că au avut loc discuții cu niște afaceriști din Statele Unite.”

Cristian Deliorga: „Nu am de făcut alte declarații.”

Laura Duță: „Ați participat la acele discuții?”

Cristian Deliorga: „Nu mai fac alte declarații. Vă mulțumesc mult.”

Este una dintre întrebările rămase deschise în cazul deplasării, în condițiile în care explicația oferită de Camera de Comerț pentru zbor este tocmai existența unei reuniuni de lucru.

„Strict privat, nu o vacanță”

Într-un punct de vedere transmis jurnalistei România TV, Cristian Deliorga a insistat că deplasarea sa trebuie privită exclusiv prin prisma vieții private.

„Deplasarea la care faceți referire a avut caracter strict privat. Detaliile țin de sfera vieții private. Resping orice asociere între această deplasare și atribuțiile mele de serviciu.”

Judecătorul CCR a precizat că deplasarea a durat doar câteva ore.

„Deplasarea a fost de câteva ore, nu o vacanță, a avut caracter strict privat.”

El a confirmat și cine a suportat cheltuielile.

„Costurile au fost suportate integral din resurse private, adică de Camera de Comerț a României.”

Judecătorul a transmis, de asemenea, că nu a discutat și nu a abordat teme care să aibă legătură cu atribuțiile sale de serviciu.

CCIR confirmă plata avionului

Camera de Comerț și Industrie a României a reacționat, la rândul său, după apariția informațiilor despre zbor.

CCIR subliniază că este o organizație privată, neguvernamentală, care se autofinanțează și nu primește bani de la bugetul de stat. Potrivit instituției, inclusiv cheltuielile cu deplasările externe sunt suportate din venituri proprii. În privința motivului zborului, explicația Camerei este însă una profesională: instituția spune că a organizat o întâlnire de lucru cu parteneri din afara Europei, care se aflau la acel moment în regiune, ceea ce ar fi permis realizarea rapidă a unei reuniuni directe. CCIR mai susține că utilizează de peste patru ani contracte-cadru pentru transport aerian cu operatori precum Toyo Aviation și că tariful este calculat în funcție de ora de zbor, nu de numărul de pasageri.

CCIR insistă că deplasarea a avut ca scop o întâlnire de lucru, dar Cristian Deliorga spune că el a participat în calitate „strict privată”.

Cine era în avionul spre Mykonos

Informațiile privind zborul au fost publicate inițial de NewsCenter.ro, pe baza unor date provenite din baza de date a operatorului Toyo Aviation, compromisă informatic.

Avionul privat a plecat în 8 iulie 2026, de pe Aeroportul București-Băneasa, cu destinația Mykonos. Lista publicată cuprinde 13 persoane. Printre ele: Cristian Deliorga, judecător CCR; Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii; Victor Ponta, fost premier; Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății; Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor; senatorul UDMR István-Loránt Antal; Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București; Mihai Daraban, președintele CCIR; Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal; oamenii de afaceri Florin Cârstocea și Ion Virgil Lixandru; Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, condamnat definitiv, și Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța.

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