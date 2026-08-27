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(P) Infrastructură S5. Intervenții pe strada Armistițiului, în zona Grădiniței nr. 53

(P) Infrastructură S5. Intervenții pe strada Armistițiului, în zona Grădiniței nr. 53
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Infrastructură S5 intervine pe strada Armistițiului, în zona Grădiniței nr. 53, unde starea carosabilului și a trotuarelor impune efectuarea unor lucrări de reparații și remediere.

În urma verificărilor din teren au fost identificate degradări atât la nivelul părții carosabile, cât și al suprafețelor pietonale, motiv pentru care echipele Infrastructură S5 acționează pentru refacerea zonelor afectate și aducerea acestora la condiții corespunzătoare de siguranță și confort.

Având în vedere faptul că zona este tranzitată zilnic și de copii, părinți și personalul unității de învățământ din zonă, intervenția necesită o atenție sporită. Siguranța în proximitatea grădinițelor și școlilor reprezintă o prioritate, motiv pentru care sunt prioritizate lucrările desfășurate în astfel de zone.

Infrastructură S5 S.A. continuă programul de întreținere și reabilitare a infrastructurii rutiere și pietonale, prioritizând intervențiile acolo unde starea din teren și gradul de utilizare impun efectuarea cu operativitate a lucrărilor necesare.

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