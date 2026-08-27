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Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump

Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
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Documente interne de la Pentagon relevă că secretarul american al Războiului Pete Hegseth a primit cel puțin patru scenarii pe masă pentru retragerea trupelor SUA din Europa până la data de 6 noiembrie 2026.

Dislocarea trupelor SUA ar putea avea loc cu mult înainte de termenul-limită pentru finalizarea evaluării, stabilită inițial pentru luna decembrie.

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Trump pedepsește Europa și o abandonează în fața amenințării Rusiei

Evaluarea, care a început din luna iunie, a provocat un val de anxietate la cancelariile europene, chiar când sunt tot mai multe indicii că Rusia ar urma să lanseze un atac împotriva NATO chiar din această toamnă. Europa o avea însă promisă din martie – președintele american Donald Trump a spus clar și răspicat că va pedepsi statele NATO care nu l-au ajutat în războiul cu Iran, motiv pentru care europenii vor fi nevoiți să se apere singuri în cazul unui atac rusesc care ar putea avea loc până la finalul acestui an.

„Am cheltuit toți acești bani. Iar apoi, când vrem să avem poate un pic de ajutor pentru un lucru mic, ei spun nu, preferăm să nu ajutăm”, a spus președintele furios.

„Este o prostie să spui asta, pentru că și noi le putem spune același lucru, și chiar am putea să o facem”, a adăugat președintele.

Președintele Trump a spus că statele europene au refuzat inclusiv să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz, având în vedere că beneficiau de pe urma tranzitului petrolier.

„Este normal ca oamenii care beneficiază de Strâmtoare să contribuie la asigurarea că nu se întâmplă nimic rău acolo. Dacă nu există niciun răspuns sau dacă este un răspuns negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO. Avem un lucru numit NATO. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina, dar i-am ajutat. Nu sunt sigur că vor fi acolo pentru noi”, a spus președintele.

Europenii care au refuzat să ajute SUA în Iran vor ajunge să se apere singuri în caz de atac rusesc

Statele europene se tem că Pentagonul ar putea face reduceri semnificative ale trupelor SUA, fiind 80.000 de militari desfășurați pe continent.Liderii europeni se tem că președntele american ar putea lua în considerare și alte represalii pentru că n-au acordat un sprjin adecvat războiului cu Iran, precum reducerea numărului de aeronave americane și diminuarea artileriei de apărare.

Potrivit unui document citat de  The Independent, o întâlnire este programată pentru 18 septembrie, între generalul american de rang înalt din Europa și șeful politicilor Pentagonului, Elbridge Colby. Colby ar urma să informeze toți ambasadorii NATO despre reviziuire, joi, la sediul alianței din Bruxelles. Administrația Trump a indicat în mod repetat că intenționează să-și reducă angajamentele militare ale SUA în Europa și i-a îndemnat pe aliații NATO să își asume o mai mare parte din povara cheltuielilor pentru apărare și înarmare raportat la ​​deceniile anterioare.

Președintele Donald Trump și-a exprimat, de asemenea, frustrarea față de faptul că aliații se bazează pe garanțiile de securitate ale SUA, dar au furnizat sprijin insuficient pentru conflictul din Iran. În afară de Bulgaria și România, multe națiuni europene au refuzat permisiunea forțelor aeriene ale SUA de a permite avioanelor americane să le survoleze spațiul aerian, de a fi realimentate sau să se stabilească în bazele aeriene. Administrația Trump a semnalat de mult timp că intenționează să reducă resursele militare pe care le dedică Europei.

Sursa  Foto: Hepta

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