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Leul câștigă teren în lupta cu euro și lira sterlină, dar îngenunchează în fața dolarului. Cotațiile de ultimă oră ale BNR

Leul câștigă teren în lupta cu euro și lira sterlină, dar îngenunchează în fața dolarului. Cotațiile de ultimă oră ale BNR
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Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Cifrele arată că moneda națională a câștigat teren în raport cu euro, francul elvețian și lira sterlină, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american.

Valoarea leului românesc a crescut, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2588 lei, în scădere cu 0,0001 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2589 lei. De asemenea, leul a crescut și în raport cu francul elvețian, cotat la 5,6046 lei, în scădere cu 0,0040 lei față de cotația anterioară.

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Sursa: Curs BNR

Cea mai vizibilă mișcare a zilei este înregistrată în raport cu lira sterlină. Moneda britanică a scăzut cu 0,0113 lei până la 6,1316 lei, astfel că leul a câștigat mai mult de un ban.  Față de vineri, când lira era cotată la 6,1369 lei, moneda britanică este cu 0,0053 lei mai ieftină.

Totuși moneda națională a pierdut teren în fața dolarului american, cotat de BNR la 4,5161 lei, în creștere cu 0,0084 lei față de cotația de miercuri, de 4,5077 lei.

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