Banca Națională a României (BNR) a publicat joi, 27 august 2026, noile cotații pentru principalele valute. Cifrele arată că moneda națională a câștigat teren în raport cu euro, francul elvețian și lira sterlină, dar a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american.

Valoarea leului românesc a crescut, joi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2588 lei, în scădere cu 0,0001 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2589 lei. De asemenea, leul a crescut și în raport cu francul elvețian, cotat la 5,6046 lei, în scădere cu 0,0040 lei față de cotația anterioară.

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Cea mai vizibilă mișcare a zilei este înregistrată în raport cu lira sterlină. Moneda britanică a scăzut cu 0,0113 lei până la 6,1316 lei, astfel că leul a câștigat mai mult de un ban. Față de vineri, când lira era cotată la 6,1369 lei, moneda britanică este cu 0,0053 lei mai ieftină.

Totuși moneda națională a pierdut teren în fața dolarului american, cotat de BNR la 4,5161 lei, în creștere cu 0,0084 lei față de cotația de miercuri, de 4,5077 lei.