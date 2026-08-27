Prima pagină » Știri externe » Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova

Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova

Șeful spionajului extern al Rusiei confirmă că a avut discuții cu directorul CIA la Moscova
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Serghei Narișkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a confirmat joi că a avut o întâlnire cu directorul  John Ratcliffe al Agenției Centrale de Informații (CIA)  la Moscova, la începutul acestei săptămâni.

„Întâlnirea a avut loc și nu a fost nimic special la asta”, a spus Narișkin către reporterii agențiilor media de stat, potrivit The Moscow Times.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Șeful spionajului extern al Rusiei spune că a fost o întâlnire de rutină

Deplasarea lui Ratcliffe la Moscova marchează prima vizită a unui director CIA de la începerea invaziei ruse a Ucrainei. Narișkin a spus că el și cu Ratcliffe au discutat despre mai multe subiecte care doar țin de competența serviciilor de informații, în cadrul unui format de lucru standar. Nu a oferit alte detalii suplimentare.

El a adăugat decât că lucrul în agențiile de informații este un lucru delicat și special, având întâlniri săptămânale cu șefi de spionaj din alte țări. Surse pentru The Wall Street Journal au susținut că directorul CIA a  fost trimis la Moscova pentru a-l atenționa să nu atace niciun stat membru NATO. Vizita a devenit publică după ce mai mulți observatori au reperat o aeronavă C-17 Globemaster III a Forțelor Aeriene ale SUA pe un aeroport din Moscova și un convoi auto cu numere de înmatriculare diplomatice americane în capitala rusă.

Ulterior, oficiali americani au confirmat prezența lui Ratcliffe, deși CIA a refuzat inițial să ofere detalii despre scopul călătoriei. Zvonurile au luat amploare după ce pe platforma X a miliardarului Elon Musk a fost distribuit un clip, cu informația că ar fi fost coborât drapelul american de la ambasada SUA din Moscova pe fondul tensiunilor dintre SUA și Rusia. Un alt zvon susținea că directorului CIA nu i s-a permis accesul în țară. Zvonurile s-au dovedit a fi false pentru că în clip era, de fapt, un centru american de la Moscova, nu ambasada.

CIA și SVR păstrează legătura

Atât Washington, cât și Moscova, n-au confirmat informațiile publicate pe The Wall Street Journal. Președintele american Donald Trump a negat speculațiile privind deplasarea directorului CIA la Moscova, dar a specificat că ar putea fi reluate negocierile de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care au stagnat de la începerea războiului SUA cu Iran pe 28 februarie 2026.

Joi, purtătorul  de cuvânt alș Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că Rusia și SUA rămân în contact privind negocierile pentru încheierea războiului  din Ucraina. El a spus anterior că directorul CIA nu l-a întâlnit pe președintele Vladimir Putin în această săptămână.Directorul CIA, numit din ianuarie 2025, și directorul SVR au păstrat constant legătura.

Sursa Foto: Wikipedia Commons

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
13:54
Locuitorii din Ceuta s-au revoltat împotriva imigranților și au luat cu asalt taberele acestora amenajate pe plajă
ULTIMA ORĂ Pilot militar rus, ucis într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg. Explozia a distrus complet mașina în care se afla
13:17
Pilot militar rus, ucis într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg. Explozia a distrus complet mașina în care se afla
ULTIMA ORĂ Regele Harald al Norvegiei, în stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele
13:05
Regele Harald al Norvegiei, în stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele
TENSIUNI Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
13:05
Scenariile retragerii trupelor SUA din Europa, pe masa șefului Pentagonului. În plină amenințare rusească, aliații NATO sunt taxați de Trump
CONTROVERSĂ Premierul maghiar ironizează situația de la Cernavodă și se laudă că centrala nucleară a Ungariei funcționează la putere maximă
13:01
Premierul maghiar ironizează situația de la Cernavodă și se laudă că centrala nucleară a Ungariei funcționează la putere maximă
FLASH NEWS Mesaj selectiv din partea lui Lukașenko pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Îi felicită pe moldoveni, dar nu și pe Maia Sandu
12:19
Mesaj selectiv din partea lui Lukașenko pentru Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Îi felicită pe moldoveni, dar nu și pe Maia Sandu
Mediafax
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
Digi24
VIDEO. Italia: Momentul în care un elicopter agață cablurile unei telecabine și explodează în aer
Cancan.ro
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Adevarul
Declarație-șoc din Ucraina: „Cred că pierdem războiul”. Răspunsul unui general NATO
Mediafax
Diana Buzoianu atacă PSD: „Se poate să treacă legi într-o singură zi”. Miza: mandatele a 8.000 de consilieri locali și județeni
Click
Ce iubesc și ce urăsc turiștii străini la țara noastră. „Traficul este atât de rău, încât poate dura chiar și cinci ore să ajungi”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Chinezii vor să „pensioneze” Defender cu un SUV interesant. Modelul vine în România toamna asta
Descopera.ro
Cine a supraviețuit erupției Vezuviului? Urmele lăsate de oamenii care...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au injectat, în premieră, mitocondrii din piciorul unei femei, în ochi
ECONOMIE CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
14:11
CentralBanking.com: Cum afectează inteligența artificială deciziile băncilor. Analiza detaliată realizată de prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea
FLASH NEWS 11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
13:57
11 instituţii au decis să construiască un dig scurt de piatră care să menţină cota Dunării pentru răcirea centralei de la Cernavodă
EXCLUSIV Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
13:55
Trump, împăratul e gol. Ioana Constantin-Bercean: America a intrat în războiul din Iran ca un hegemon în declin
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
13:50
Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
EXCLUSIV Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
13:42
Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
NEWS ALERT George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă
13:29
George Bucurică, procurorul care a atacat un polițist cu gaze lacrimogene, a fost arestat preventiv de instanța supremă. Decizia este definitivă

Cele mai noi

Trimite acest link pe