Serghei Narișkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a confirmat joi că a avut o întâlnire cu directorul John Ratcliffe al Agenției Centrale de Informații (CIA) la Moscova, la începutul acestei săptămâni.

„Întâlnirea a avut loc și nu a fost nimic special la asta”, a spus Narișkin către reporterii agențiilor media de stat, potrivit The Moscow Times.

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Șeful spionajului extern al Rusiei spune că a fost o întâlnire de rutină

Deplasarea lui Ratcliffe la Moscova marchează prima vizită a unui director CIA de la începerea invaziei ruse a Ucrainei. Narișkin a spus că el și cu Ratcliffe au discutat despre mai multe subiecte care doar țin de competența serviciilor de informații, în cadrul unui format de lucru standar. Nu a oferit alte detalii suplimentare.

El a adăugat decât că lucrul în agențiile de informații este un lucru delicat și special, având întâlniri săptămânale cu șefi de spionaj din alte țări. Surse pentru The Wall Street Journal au susținut că directorul CIA a fost trimis la Moscova pentru a-l atenționa să nu atace niciun stat membru NATO. Vizita a devenit publică după ce mai mulți observatori au reperat o aeronavă C-17 Globemaster III a Forțelor Aeriene ale SUA pe un aeroport din Moscova și un convoi auto cu numere de înmatriculare diplomatice americane în capitala rusă.

Ulterior, oficiali americani au confirmat prezența lui Ratcliffe, deși CIA a refuzat inițial să ofere detalii despre scopul călătoriei. Zvonurile au luat amploare după ce pe platforma X a miliardarului Elon Musk a fost distribuit un clip, cu informația că ar fi fost coborât drapelul american de la ambasada SUA din Moscova pe fondul tensiunilor dintre SUA și Rusia. Un alt zvon susținea că directorului CIA nu i s-a permis accesul în țară. Zvonurile s-au dovedit a fi false pentru că în clip era, de fapt, un centru american de la Moscova, nu ambasada.

CIA și SVR păstrează legătura

Atât Washington, cât și Moscova, n-au confirmat informațiile publicate pe The Wall Street Journal. Președintele american Donald Trump a negat speculațiile privind deplasarea directorului CIA la Moscova, dar a specificat că ar putea fi reluate negocierile de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, care au stagnat de la începerea războiului SUA cu Iran pe 28 februarie 2026.

Joi, purtătorul de cuvânt alș Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor că Rusia și SUA rămân în contact privind negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. El a spus anterior că directorul CIA nu l-a întâlnit pe președintele Vladimir Putin în această săptămână.Directorul CIA, numit din ianuarie 2025, și directorul SVR au păstrat constant legătura.

Sursa Foto: Wikipedia Commons