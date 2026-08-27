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Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României

Elena Popescu
Nicușor Dan, în vizită la Episcopia Basarabiei de Sud. Ce cadou a primit președintele României
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Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat joi, 27 august 2026, Centrul Eparhial al Episcopiei Basarabiei de Sud, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Republica Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței.

Șeful statului a ajuns la Cahul, unde a discutat cu Episcopul Basarabiei de Sud despre activitatea eparhiei, comunitățile românești și proiectele dedicate păstrării identității spirituale și culturale.

În cadrul întrevederii desfășurate în Paraclisul „Învierea Domnului” al Centrului Eparhial din Cahul, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, i-a prezentat Președintelui României, în linii generale, istoricul Episcopiei, principalele repere ale evoluției sale din ultimii ani, precum și provocările pastorale, misionare și administrative cu care se confruntă comunitățile din cuprinsul Eparhiei.

Printre proiectele prezentate s-au numărat cele derulate la Mănăstirea Eroilor din satul Stoianovca, dedicate păstrării memoriei eroilor români, lucrările de la Catedrala Episcopală din Cahul și inițiativele destinate comunităților românești din sudul istoric al Basarabiei.

Nicușor Dan s-a interesat de situația comunităților românești

La rândul său, președintele Nicușor Dan a vrut să afle mai multe despre evoluția Episcopiei în ultimii ani, despre activitatea pastorală și misionară din sudul Republicii Moldova, precum și despre situația comunităților românești din sudul istoric al Basarabiei, inclusiv din regiunea Odesa.

La finalul vizitei, Episcopul Basarabiei de Sud i-a prezentat președintelui României perspectivele de dezvoltare ale Episcopiei Basarabiei de Sud și câteva dintre proiectele considerate necesare pentru comunitățile din sudul Republicii Moldova și din sudul istoric al Basarabiei.

De aseamenea, ca semn de prețuire și binecuvântare, ierarhul i-a oferit lui Nicușor Dan o icoană a Sfântului Ierarh Dionisie, Episcopul Cetății Albe-Ismail, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud, evocând personalitatea și lucrarea marelui ierarh basarabean.

Ierarhul i-a mulțumit președintelui României pentru vizita la sediul Episcopiei și pentru popasul făcut în sudul Basarabiei. Totodată, acesta și-a exprimat aprecierea pentru întâlnire și l-a asigurat pe Nicușor Dan de rugăciunile clerului și credincioșilor din comunitățile din sudul Basarabiei.

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