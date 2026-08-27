Regele Harald al V-lea al Norvegiei (născut în 1937), aflat pe tron din 1991, este într-o stare foarte gravă la spital. Familia Regală și-a anulat toate evenimentele pentru a fi alături de monarhul în vârstă de 89 de ani.

Regele Harald al Norvegiei a fost spitalizat în data de 17 august, iar starea acestuia s-a deteriorat în weekend, potrivit BBC News .

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Regina și prinţul moştenitor şi-au anulat toate evenimentele programate în perioada următoare. Monarhul este tratat pentru o infecție bacteriană în sânge. Presa norvegiană a relatat că membrii familiei lui Harald, inclusiv prințul moștenitor și regina, au fost văzuți când au sosit la Spitalul Universitar din Oslo, unde este internat regele.

„Întreaga națiune este alături de noi în timp ce transmitem gânduri calde regelui și restului familiei regale”, a transmis premierul Jonas Gahr Stoere într-un comunicat de presă.

Regele Norvegiei a fost internat și externat din spital de mai multe ori în ultimii ani, ultima oară fiind internat în februarie, într-un spital din Insulele Canare, în timpul unei vacanțe de iarnă, pentru a fi tratat din cauza unei infecții a pielii.Monarhul are montat un stimulator cardiac permanent. A refuzat să abdice.

Sursa Foto: Hepta