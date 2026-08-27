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Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României

Sondaj. Cititorii Gândul se alătură demersului lui David Popovici și cer Guvernului Bolojan deblocarea banilor pentru medaliații olimpici ai României
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La revenirea în țară după câștigarea celor două medalii de aur la Campionatul European de natație din Franța, David Popovici a transmis un mesaj ferm la adresa Guvernului României, în numele tuturor sportivilor care încă nu și-au primit banii de la stat, promiși după performanțele pe care le-au adus țării la Jocurile Olimpice din 2024. Popovici, care a cucerit o medalie de aur și una de bronz în urmă cu doi ani, a spus că sunt mulți sportivi români care, din păcate, au mare nevoie de acești bani și că lipsa de responsabilitate a Guvernului la adresa lor afectează, în primul rând, viitoarele generații de potențiali campioni.

Gândul i-a întrebat pe cititorii săi dacă sunt de acord ca premierul demis în luna mai, Ilie Bolojan, să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut, din nou, David Popovici. 82% dintre cei peste 6.000 de votanți au răspuns afirmativ.

„Eu sunt suficient de norocos, dar cunosc mulți sportivi români care nu au parte de aceleași condiții”

După triumful de la europene, David Popovici le-a atras atenția autorităților că nu și-au asumat plata premiilor pentru sportivii care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice din 2024. Aceștia încă își așteaptă banii cuveniți drept urmare a performanțelor obținute.

„Mi se pare o responsabilitate luată în serios a statului român de a recompensa sportivii care aduc performanță României. Despre cazul meu, eu sunt suficient de norocos și le sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani și ani de zile, care mi-au susținut acest parcurs. Cunosc, însă, foarte mulți sportivi de înaltă performanță din România care nu au, din păcate, aceleași condiții pe care le am eu acum. Premiile pe care mulți sportivi le așteaptă le pot influența viața în bine, cum unii au nevoie de asta. Cât de mult pot aștepta sportivii ăștia?! Mulți nu pot aștepta extrem de mult”, a transmis David Popovici.

Ce desert preferat are David Popovici

Mesajele lui David Popovici către Guvern, în zadar / Petiție online pentru „plata campionilor României”

În mod deloc surprinzător, cererile campionului olimpic și mondial cu care se mândresc toți românii au fost din nou ignorate de liderii din Guvern. De aceea, „Săptămâna Financiară” a lansat o campanie online intitulată „Plătiți campionii României! Performanța trebuie răsplătită la timp”.

„Săptămâna Financiară lansează petiția „Plătiți campionii României! Performanța trebuie respectată și răsplătită la timp” și solicită autorităților achitarea tuturor premiilor restante, publicarea unui calendar clar al plăților, transparență privind sumele datorate și stadiul achitării lor, asigurarea anuală a unui buget destinat premierii sportivilor, modificarea regulilor, astfel încât recompensarea performanței să nu mai depindă de decizii incerte sau de amânări repetate”, menționează inițiatorii petiției.

În 2024, sportivii români au cucerit trei medalii de aur, patru medalii de argint și două de bronz, însă nu au primit, nici până astăzi, premiile în bani promise de stat. Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, estimează că suma totală datorată medaliaților români se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro.

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