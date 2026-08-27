Un locotenent-colonel din armata rusă, pilot militar, a fost ucis miercuri în urma unui atentat cu bombă în Sankt Petersburg. Soția acestuia, care se afla și ea în mașină, a fost grav rănită, scrie presa rusă.

Explozia s-a produs în jurul orei 10:00 lângă un supermarket din cartierul Slavianka. Conform informațiilor preliminare, explozia a fost cauzată de un dispozitiv exploziv improvizat care s-a detonat odată ce mașina a plecat de pe loc din fața locuinței ofițerului.

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Ofițerul a murit pe loc din cauza rănilor grave, spun canalele locale de Telegram, iar deflagrația i-a retezat picioarele. În mașină se afla și soția acestuia, care a supraviețuit, dar a fost transportată de urgență la spital în stare critică, fiind internată la terapie intensivă.

Incidentul se înscrie într-o serie lungă de asasinate țintite care au vizat comandanți de rang înalt, bloggeri militari și oficiali ruși asociați cu efortul de război din Ucraina. Aceste atacuri au fost atribuite de Moscova serviciilor speciale ucrainene.