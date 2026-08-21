(P) Infrastructură S5: Intervenții pentru refacerea carosabilului pe strada Zorilor

Echipa societății Infrastructură S5 S.A. a intervenit pe strada Zorilor, unde au fost executate lucrări punctuale de refacere a mai multor zone ale carosabilului care prezentau degradări. Intervențiile au fost realizate exclusiv în sectoarele care necesitau reparații, astfel încât lucrările să fie efectuate eficient și cu un impact cât mai redus asupra celor care tranzitează zona.

Pe întreaga durată a lucrărilor, circulația rutieră și pietonală a fost menținută, fără a fi necesară închiderea străzii sau restricționarea completă a accesului. Organizarea intervenției a permis desfășurarea lucrărilor în paralel cu menținerea condițiilor de circulație pentru conducătorii auto și pietoni.

Prin aceste lucrări, au fost remediate degradările existente la nivelul carosabilului, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de deplasare și la menținerea infrastructurii rutiere într-o stare corespunzătoare.