În contextul tensiunilor geopolitice dintre Iran și Statele Unite, autoritățile de la Teheran au lansat o campanie extinsă de mobilizare și instruire militară a civililor, în cadrul căreia femeile iraniene primesc antrenament militar de bază.

Inițiativa, coordonată de Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC), vine ca răspuns la climatul de război cu Statele Unite. Pe lângă instrucția practică, aceste antrenamente au și o componentă de propagandă internă.

Pentru a arăta bravura femeilor, autoritățile au înființat mai multe centre de instruire improvizate și puncte speciale de antrenament direct în piețele publice importante din Teheran.

Femeile sunt instruite de IRGC în mânuirea pistoalelor și puștilor de asalt, tehnici de luptă corporală, coborâri pe tiroliană și acordarea primului ajutor în condiții de război. Cei care finalizează aceste cursuri de pregătire militară primesc un card special numit Janfada, care se traduce prin „Sacrificiu pentru Iran”.