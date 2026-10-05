Victor Ponta explică de ce Călin Georgescu și partidul AUR au adunat un electorat impresionant, în timp ce partidele tradiționale își pierd pe zi ce trece din popularitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Îmi doresc ca AUR, când o să vină la guvernare, să facă ce a făcut USL-ul”

Principala problemă a României este reprezentată de scăderea semnificativă a nivelului de trai, spune fostul prim-ministru PSD. Ponta afirmă sarcastic despre actuala clasă politică că a oferit doar „circ” prin continuul spectacol politic desfășurat în ultimele luni. Cu toate acestea, au uitat să ofere cetățenilor ceea ce au cu adevărat nevoie, adică resursele necesare pentru un trai decent.

„Problema adevărată este că nimeni în România nu este în stare să dea altceva decât circ, nu e în stare să dea pâine, nu e în stare să creeze bunăstare, nu e în stare să dea o siguranță oamenilor. Acum eu îmi doresc foarte tare ca AUR să fie în stare când or veni la guvernare, că vin peste o lună sau peste 2 ani, să facă ei ceea ce a făcut USL-ul. Adică să redea bunăstarea oamenilor.”

„Dacă oamenii trăiau bine cu Nicușor Dan și Bolojan, îl uitau pe Călin Georgescu”

Victor Ponta susține că, dacă cetățenii ar fi avut un trai bun, nu am mai fi avut parte de ascensiunea unor figuri politice marcante în ultimii ani, precum cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. De asemenea, acesta susține că și-ar dori să vadă în următoarele luni sau chiar ani partidul AUR la guvernare. Speră că aceștia vor reda românilor bunăstarea oferită de USL în urmă cu un deceniu.

„Dacă cu Nicușor Dan, cu Bolojan, trăiau oamenii mai bine, probabil că-l uitau și pe Călin Georgescu și pe mine, și oamenii simt foarte clar că viața lor este afectată în mod direct, mai puțin câțiva turbați de ăștia care zic: păi să murim împreună. Ți-am zis, ca Buzăianu ăla: domnule, să murim împreună, așa fericit sunt că o să murim împreună. Eu nu vreau să mor cu tine, mă Buzoianu, eu vreau să trăiesc bine. Să trăiești și tu bine daca se poate.”

În viziunea politicianului, puțini sunt susținătorii habotnici care susțin un politician sau partid indiferent de situație. Majoritatea nu caută lideri noi dacă viața nu le este direct afectată de acțiunile politicienilor în funcție.