Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » România – circ fără pâine. Ponta: „Dacă românii trăiau bine, uitau de Călin Georgescu”

România – circ fără pâine. Ponta: „Dacă românii trăiau bine, uitau de Călin Georgescu”

Malina Maria Fulga
România – circ fără pâine. Ponta: „Dacă românii trăiau bine, uitau de Călin Georgescu”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Ponta explică de ce Călin Georgescu și partidul AUR au adunat un electorat impresionant, în timp ce partidele tradiționale își pierd pe zi ce trece din popularitate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Îmi doresc ca AUR, când o să vină la guvernare, să facă ce a făcut USL-ul

Principala problemă a României este reprezentată de scăderea semnificativă a nivelului de trai, spune fostul prim-ministru PSD. Ponta afirmă sarcastic despre actuala clasă politică că a oferit doar „circ” prin continuul spectacol politic desfășurat în ultimele luni. Cu toate acestea, au uitat să ofere cetățenilor ceea ce au cu adevărat nevoie, adică resursele necesare pentru un trai decent.

Problema adevărată este că nimeni în România nu este în stare să dea altceva decât circ, nu e în stare să dea pâine, nu e în stare să creeze bunăstare, nu e în stare să dea o siguranță oamenilor. Acum eu îmi doresc foarte tare ca AUR să fie în stare când or veni la guvernare, că vin peste o lună sau peste 2 ani, să facă ei ceea ce a făcut USL-ul. Adică să redea bunăstarea oamenilor.

Dacă oamenii trăiau bine cu Nicușor Dan și Bolojan, îl uitau pe Călin Georgescu

Victor Ponta susține că, dacă cetățenii ar fi avut un trai bun, nu am mai fi avut parte de ascensiunea unor figuri politice marcante în ultimii ani, precum cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. De asemenea, acesta susține că și-ar dori să vadă în următoarele luni sau chiar ani partidul AUR la guvernare. Speră că aceștia vor reda românilor bunăstarea oferită de USL în urmă cu un deceniu.

Dacă cu Nicușor Dan, cu Bolojan, trăiau oamenii mai bine, probabil că-l uitau și pe Călin Georgescu și pe mine, și oamenii simt foarte clar că viața lor este afectată în mod direct, mai puțin câțiva turbați de ăștia care zic: păi să murim împreună. Ți-am zis, ca Buzăianu ăla: domnule, să murim împreună, așa fericit sunt că o să murim împreună. Eu nu vreau să mor cu tine, mă Buzoianu, eu vreau să trăiesc bine. Să trăiești și tu bine daca se poate.

În viziunea politicianului, puțini sunt susținătorii habotnici care susțin un politician sau partid indiferent de situație. Majoritatea nu caută lideri noi dacă viața nu le este direct afectată de acțiunile politicienilor în funcție.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
21:46
Victor Ponta compară datele economice ale României: „În 2015 plăteam aproape 2 miliarde de euro pe dobânzi, în 2026 plătim 12 miliarde de euro”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta, dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan de la Cotroceni. „Probabil că va fi propus un independent, mai apropiat de președinte, dar mie mi se pare că noi chiar ne scufundăm”
20:16
Victor Ponta, dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan de la Cotroceni. „Probabil că va fi propus un independent, mai apropiat de președinte, dar mie mi se pare că noi chiar ne scufundăm”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 6 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
18:53
Marius Tucă Show începe marți, 6 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 5 octombrie, de la ora 19.30, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
17:38, 04 Oct 2026
Marius Tucă Show începe luni, 5 octombrie, de la ora 19.30, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu critică arestarea lui Călin Georgescu: „Nu încerca, prin forță, să mi-l scoți din joc”
15:00, 03 Oct 2026
Crin Antonescu critică arestarea lui Călin Georgescu: „Nu încerca, prin forță, să mi-l scoți din joc”
MARIUS TUCĂ SHOW Se întoarce Kövesi? Răzvan Dumitrescu: „I se pregătește o funcție în statul român”
12:00, 03 Oct 2026
Se întoarce Kövesi? Răzvan Dumitrescu: „I se pregătește o funcție în statul român”
Mediafax
„Lașitatea” se pedepsește cu moartea. Sentință pentru 27 de soldați
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Adevarul
De ce mor de inimă de 2,5 ori mai mulți români decât alți europeni. Semnalele de alarmă care salvează vieți
Mediafax
AVEREA premierului desemnat: 3 locuințe și ZECI DE MII de euro în conturi
Click
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
Cancan.ro
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Mediafax Italia
Poți beneficia de IMPOZIT REDUS! Trebuie doar să știi că...
Mediafax Spania
POȚI PRIMI 220 de euro pe lună PENTRU ALIMENTE! Cum să soliciți ajutorul?!

Cele mai noi

Trimite acest link pe