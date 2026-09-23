(P) Infrastructură S5. Lucrări de reparații locale pe Strada Armistițiului

Societatea Infrastructură S5 S.A. continuă lucrările pentru întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere și pietonale din Sectorul 5.

În această perioadă, echipele societății intervin pe Strada Armistițiului, în zona imobilelor cuprinse între numerele 2 și 18, unde sunt executate lucrări de reparații la nivelul carosabilului și trotuarelor. Intervențiile vizează remedierea degradărilor existente și îmbunătățirea condițiilor de circulație, atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto care tranzitează zona.

Societatea Infrastructură S5 S.A. va continua intervențiile în zonele în care sunt necesare lucrări de reparații și întreținere, în vederea îmbunătățirii condițiilor de deplasare în Sectorul 5.