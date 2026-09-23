Prima pagină » Actualitate » Cine este tânăra găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Femeia avea 28 de ani și locuia cu iubitul ei în Vâlcea. Bărbatul este acum căutat de polițiști. Ce spune tatăl victimei

Cine este tânăra găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Femeia avea 28 de ani și locuia cu iubitul ei în Vâlcea. Bărbatul este acum căutat de polițiști. Ce spune tatăl victimei

Cine este tânăra găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Femeia avea 28 de ani și locuia cu iubitul ei în Vâlcea. Bărbatul este acum căutat de polițiști. Ce spune tatăl victimei
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trupul neînsuflețit al tinerei care a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt, în zona unui baraj din comuna Ionești, a fost identificat. Victima avea 28 de ani, era originară din orașul Filiași, județul Dolj și locuia în Vâlcea împreună cu iubitul său. Bărbatul este căutat de polițiști, care încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs decesul femeii.

Potrivit ultimelor informații, victima ar fi Valentina Ioana Tănăsie, o femeie de 28 de ani, originară din Dolj, care locuia în Vâlcea alături de iubitul său. Bărbatul apare într-o fotografie publicată de tânără pe rețelele sociale cu doar câteva zile înainte ca trupul ei să fie găsit.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Tatăl tinerei ar fi anunțat dispariția la 112

Tatăl tinerei ucise susține că în noaptea de duminică spre luni, între Valentina și iubitul său ar fi avut loc o ceartă. Acesta le-ar fi spus apropiaților că bărbatul era extrem de gelos. Luni, el ar fi încercat să își contacteze fiica, însă aceasta nu i-a răspuns la telefon. Ulterior, acesta l-ar fi sunat pe iubitul Valentinei, care i-a spus că se află la un salon și că nu putea vorbi.

Marți, tatăl tinerei a plecat spre Vâlcea pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica sa. Acesta a spus că nici Valentina, nici iubitul ei nu se mai aflau în localitate. Ulterior, tatăl a sesizat autoritățile și a anunțat dispariția fiicei sale la 112.

Trupul tinerei, descoperit într-o valiză în râul Olt

Cazul a ieșit la iveală marți după-amiază, în jurul orei 15:00, în satul Zavideni, comuna Ionești, județul Vâlcea. Valiza cu trupul tinerei a fost descoperită de mai mulți pescari, în zona barajului de la Ionești. Aceștia au deschis valiza și au văzut că în interiorul ei se afla cadavrul unei femei și au sunat imediat la 112.

Locul în care a fos găsit trupul tinerei

Din primele informații din anchetă reiese că pe trupul tinerei au fost observate mai multe vânătăi și echimoze. De asemenea, victima ar fi fost găsită fără haine și cu trupul secționat. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, trupul nu s-ar fi aflat de mult timp în apă, întrucât nu era într-o stare avansată de degradare în momentul în care a fost descoperit.

Anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs crima

Cercetările desfășurate în zona râului Olt reprezintă doar una dintre etapele anchetei. Polițiștii și procurorii urmează să stabilească traseul victimei înainte de deces, persoanele cu care aceasta a intrat în contact și împrejurările în care trupul a ajuns în apă.

Cazul a fost preluat de polițiști și procurori, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care tânăra a murit și pentru identificarea persoanei sau persoanelor responsabile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECES Se caută familia actorului Ionuț Antonie, care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel și a apărut deja o rudă
12:20
Se caută familia actorului Ionuț Antonie, care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel și a apărut deja o rudă
LIVE Siegfried Mureşan anunţă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în orele următoare: „Va fi un moment al adevărului pentru PSD”
12:16
Siegfried Mureşan anunţă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în orele următoare: „Va fi un moment al adevărului pentru PSD”
CONTROVERSĂ Fostul șef al spionilor, candidat la Președinție, dezvăluiri despre Călin Georgescu, în ziua în care a fost reținut de DIICOT: „Nu a fost cadru de informații”
11:50
Fostul șef al spionilor, candidat la Președinție, dezvăluiri despre Călin Georgescu, în ziua în care a fost reținut de DIICOT: „Nu a fost cadru de informații”
REACȚIE Siegfried Mureşan, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii UDMR: „Vom construi o economie sănătoasă”
11:44
Siegfried Mureşan, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii UDMR: „Vom construi o economie sănătoasă”
FLASH NEWS Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul. Negocierile pentru lista miniștrilor ar putea începe astăzi
10:56
Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul. Negocierile pentru lista miniștrilor ar putea începe astăzi
Mediafax
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Putin va ataca NATO. Răspunsul președintelui
Click
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul Valeriei Lungu
Ce se întâmplă doctore
Etajul de la bloc care poate avea facturi mai mici la încălzire. Aceste apartamente sunt cele mai căutate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Rovinieta ajunge la 330 de lei pentru unele mașini. Schimbare majoră pentru șoferi din 1 octombrie
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Vremea caldă și uscată poate accentua tusea. Care ar putea fi remediul?
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
ECONOMIE Depozitele românilor în lei au scăzut în luna august. Cum arată ultimele cifre publicate de BNR
12:24
Depozitele românilor în lei au scăzut în luna august. Cum arată ultimele cifre publicate de BNR
EXCLUSIV De ce a lăsat Corina Drăgotescu România pentru visul american: Îmi lipsea noua aventură a vieții/Nu a fost o criză a vârstei de mijloc
12:17
De ce a lăsat Corina Drăgotescu România pentru visul american: Îmi lipsea noua aventură a vieții/Nu a fost o criză a vârstei de mijloc
REACȚIE Petrișor Peiu dezminte zvonurile despre întâlnirile cu lideri din PSD sau PNL și spune cine îi influențează deciziile politice: „Bem cafeaua împreună”
12:06
Petrișor Peiu dezminte zvonurile despre întâlnirile cu lideri din PSD sau PNL și spune cine îi influențează deciziile politice: „Bem cafeaua împreună”
ENERGIE Chișinăul pariază pe gazele românești din Neptun Deep. Moldova a semnat deja contractele cu Romgaz și OMV Petrom la un preț preferențial
11:48
Chișinăul pariază pe gazele românești din Neptun Deep. Moldova a semnat deja contractele cu Romgaz și OMV Petrom la un preț preferențial
NEWS ALERT Macron, avertisment dur la ONU: „Lumea riscă să revină la legea junglei. Ordinea internațională ar putea fi dominată de forță fără reguli și reținere”
11:14
Macron, avertisment dur la ONU: „Lumea riscă să revină la legea junglei. Ordinea internațională ar putea fi dominată de forță fără reguli și reținere”
MUZICĂ A murit Maria Petca Poptean. Cântăreața de muzică populară avea 72 de ani
10:44
A murit Maria Petca Poptean. Cântăreața de muzică populară avea 72 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe