Trupul neînsuflețit al tinerei care a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt, în zona unui baraj din comuna Ionești, a fost identificat. Victima avea 28 de ani, era originară din orașul Filiași, județul Dolj și locuia în Vâlcea împreună cu iubitul său. Bărbatul este căutat de polițiști, care încearcă să stabilească circumstanțele în care s-a produs decesul femeii.

Potrivit ultimelor informații, victima ar fi Valentina Ioana Tănăsie, o femeie de 28 de ani, originară din Dolj, care locuia în Vâlcea alături de iubitul său. Bărbatul apare într-o fotografie publicată de tânără pe rețelele sociale cu doar câteva zile înainte ca trupul ei să fie găsit.

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Tatăl tinerei ar fi anunțat dispariția la 112

Tatăl tinerei ucise susține că în noaptea de duminică spre luni, între Valentina și iubitul său ar fi avut loc o ceartă. Acesta le-ar fi spus apropiaților că bărbatul era extrem de gelos. Luni, el ar fi încercat să își contacteze fiica, însă aceasta nu i-a răspuns la telefon. Ulterior, acesta l-ar fi sunat pe iubitul Valentinei, care i-a spus că se află la un salon și că nu putea vorbi.

Marți, tatăl tinerei a plecat spre Vâlcea pentru a afla ce s-a întâmplat cu fiica sa. Acesta a spus că nici Valentina, nici iubitul ei nu se mai aflau în localitate. Ulterior, tatăl a sesizat autoritățile și a anunțat dispariția fiicei sale la 112.

Trupul tinerei, descoperit într-o valiză în râul Olt

Cazul a ieșit la iveală marți după-amiază, în jurul orei 15:00, în satul Zavideni, comuna Ionești, județul Vâlcea. Valiza cu trupul tinerei a fost descoperită de mai mulți pescari, în zona barajului de la Ionești. Aceștia au deschis valiza și au văzut că în interiorul ei se afla cadavrul unei femei și au sunat imediat la 112.

Din primele informații din anchetă reiese că pe trupul tinerei au fost observate mai multe vânătăi și echimoze. De asemenea, victima ar fi fost găsită fără haine și cu trupul secționat. Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, trupul nu s-ar fi aflat de mult timp în apă, întrucât nu era într-o stare avansată de degradare în momentul în care a fost descoperit.

Anchetatorii încearcă să afle cum s-a produs crima

Cercetările desfășurate în zona râului Olt reprezintă doar una dintre etapele anchetei. Polițiștii și procurorii urmează să stabilească traseul victimei înainte de deces, persoanele cu care aceasta a intrat în contact și împrejurările în care trupul a ajuns în apă.

Cazul a fost preluat de polițiști și procurori, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care tânăra a murit și pentru identificarea persoanei sau persoanelor responsabile.