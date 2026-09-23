Prima pagină » Actualitate » Siegfried Mureşan, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii UDMR: „Vom construi o economie sănătoasă”

Siegfried Mureşan, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii UDMR: „Vom construi o economie sănătoasă”

Olga Borșcevschi
Siegfried Mureşan, după ce s-a întâlnit cu parlamentarii UDMR: „Vom construi o economie sănătoasă”
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a mulţumit, miercuri, UDMR pentru susţinere, după ce a prezentat principalele prevederi ale Programului de guvernare parlamentarilor formaţiunii.

„Astăzi, la întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR. Le mulţumesc colegilor din UDMR pentru susţinere şi pentru colaborarea bună din aceste zile. Am mulţumit, de asemenea, colegilor de la UDMR pentru munca serioasă, responsabilă pe care au făcut-o în Guvernul României, inclusiv în perioada de interimat”, a transmis, miercuri, pe Facebook, Siegfried Mureşan, după întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Siegfried Mureşan a precizat că se lucrează la finalizarea Programului de guvernare.

„Finalizăm acum împreună programul de guvernare care să modernizeze România şi să ofere oamenilor stabilitate şi predictibilitate. Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă, care să ne permită să investim în dezvoltarea României şi în creşterea nivelului de trai”, a subliniat premierul desemnat.

El a mai spus că, până la finalul săptămânii, va fi prezentat Programul de guvernare şi echipa cu care vrea să meargă în Parlament.

Miercuri dimineaţă, Siegfried Mureşan a mulţumit şi USR pentru susţinere, după ce marţi seară a avut o întâlnire cu parlamentarii formaţiunii.

Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul

UDMR a decis să continue negocierile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor, a anunțat anterios Kelemen Hunor, după întâlnirea cu acesta. (Mai multe detalii AICI)

Liderul UDMR a mai spus că una dintre variante a fost retragerea din negocieri din cauza lipsei unei majorități, însă formațiunea a considerat că efectele unei asemenea decizii ar fi fost mai grave.

Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO – ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DECES Se caută familia actorului Ionuț Antonie, care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel și a apărut deja o rudă
12:20
Se caută familia actorului Ionuț Antonie, care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel și a apărut deja o rudă
LIVE Siegfried Mureşan anunţă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în orele următoare: „Va fi un moment al adevărului pentru PSD”
12:16
Siegfried Mureşan anunţă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu în orele următoare: „Va fi un moment al adevărului pentru PSD”
CONTROVERSĂ Fostul șef al spionilor, candidat la Președinție, dezvăluiri despre Călin Georgescu, în ziua în care a fost reținut de DIICOT: „Nu a fost cadru de informații”
11:50
Fostul șef al spionilor, candidat la Președinție, dezvăluiri despre Călin Georgescu, în ziua în care a fost reținut de DIICOT: „Nu a fost cadru de informații”
FLASH NEWS Cine este tânăra găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Femeia avea 28 de ani și locuia cu iubitul ei în Vâlcea. Bărbatul este acum căutat de polițiști. Ce spune tatăl victimei
11:26
Cine este tânăra găsită moartă într-o valiză aruncată în râul Olt. Femeia avea 28 de ani și locuia cu iubitul ei în Vâlcea. Bărbatul este acum căutat de polițiști. Ce spune tatăl victimei
FLASH NEWS Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul. Negocierile pentru lista miniștrilor ar putea începe astăzi
10:56
Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul. Negocierile pentru lista miniștrilor ar putea începe astăzi
Mediafax
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
Digi24
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
Cancan.ro
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Adevarul
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Mediafax
Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Putin va ataca NATO. Răspunsul președintelui
Click
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp
Digi24
Domul de căldură revine peste Europa. Zonele în care se vor înregistra din nou maxime de 40 de grade
Cancan.ro
Scandalul de la Asia Express a atins dimensiuni penale! Maurice Munteanu, amenințat cu moartea de iubitul Valeriei Lungu
Ce se întâmplă doctore
Etajul de la bloc care poate avea facturi mai mici la încălzire. Aceste apartamente sunt cele mai căutate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Rovinieta ajunge la 330 de lei pentru unele mașini. Schimbare majoră pentru șoferi din 1 octombrie
Descopera.ro
Discursul care a prevestit Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Descopera.ro
Vremea caldă și uscată poate accentua tusea. Care ar putea fi remediul?
Mediafax Italia
BOMBĂ | Ce dezvăluie presa din Italia despre Călin Georgescu
Mediafax Spania
A EXPLODAT PREȚUL roșiilor! Care este motivul pe care îl invocă fermierii
ECONOMIE Depozitele românilor în lei au scăzut în luna august. Cum arată ultimele cifre publicate de BNR
12:24
Depozitele românilor în lei au scăzut în luna august. Cum arată ultimele cifre publicate de BNR
EXCLUSIV De ce a lăsat Corina Drăgotescu România pentru visul american: Îmi lipsea noua aventură a vieții/Nu a fost o criză a vârstei de mijloc
12:17
De ce a lăsat Corina Drăgotescu România pentru visul american: Îmi lipsea noua aventură a vieții/Nu a fost o criză a vârstei de mijloc
REACȚIE Petrișor Peiu dezminte zvonurile despre întâlnirile cu lideri din PSD sau PNL și spune cine îi influențează deciziile politice: „Bem cafeaua împreună”
12:06
Petrișor Peiu dezminte zvonurile despre întâlnirile cu lideri din PSD sau PNL și spune cine îi influențează deciziile politice: „Bem cafeaua împreună”
ENERGIE Chișinăul pariază pe gazele românești din Neptun Deep. Moldova a semnat deja contractele cu Romgaz și OMV Petrom la un preț preferențial
11:48
Chișinăul pariază pe gazele românești din Neptun Deep. Moldova a semnat deja contractele cu Romgaz și OMV Petrom la un preț preferențial
NEWS ALERT Macron, avertisment dur la ONU: „Lumea riscă să revină la legea junglei. Ordinea internațională ar putea fi dominată de forță fără reguli și reținere”
11:14
Macron, avertisment dur la ONU: „Lumea riscă să revină la legea junglei. Ordinea internațională ar putea fi dominată de forță fără reguli și reținere”
MUZICĂ A murit Maria Petca Poptean. Cântăreața de muzică populară avea 72 de ani
10:44
A murit Maria Petca Poptean. Cântăreața de muzică populară avea 72 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe