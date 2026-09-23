Premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a mulţumit, miercuri, UDMR pentru susţinere, după ce a prezentat principalele prevederi ale Programului de guvernare parlamentarilor formaţiunii.

„Astăzi, la întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR. Le mulţumesc colegilor din UDMR pentru susţinere şi pentru colaborarea bună din aceste zile. Am mulţumit, de asemenea, colegilor de la UDMR pentru munca serioasă, responsabilă pe care au făcut-o în Guvernul României, inclusiv în perioada de interimat”, a transmis, miercuri, pe Facebook, Siegfried Mureşan, după întâlnirea cu grupurile parlamentare ale UDMR.

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Siegfried Mureşan a precizat că se lucrează la finalizarea Programului de guvernare.

„Finalizăm acum împreună programul de guvernare care să modernizeze România şi să ofere oamenilor stabilitate şi predictibilitate. Vom reduce risipa, vom face statul mai eficient, vom construi o economie sănătoasă, care să ne permită să investim în dezvoltarea României şi în creşterea nivelului de trai”, a subliniat premierul desemnat.

El a mai spus că, până la finalul săptămânii, va fi prezentat Programul de guvernare şi echipa cu care vrea să meargă în Parlament.

Miercuri dimineaţă, Siegfried Mureşan a mulţumit şi USR pentru susţinere, după ce marţi seară a avut o întâlnire cu parlamentarii formaţiunii.

Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul

UDMR a decis să continue negocierile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor, a anunțat anterios Kelemen Hunor, după întâlnirea cu acesta. (Mai multe detalii AICI)

Liderul UDMR a mai spus că una dintre variante a fost retragerea din negocieri din cauza lipsei unei majorități, însă formațiunea a considerat că efectele unei asemenea decizii ar fi fost mai grave.