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Chișinăul pariază pe gazele românești din Neptun Deep. Moldova a semnat deja contractele cu Romgaz și OMV Petrom la un preț preferențial

Chișinăul pariază pe gazele românești din Neptun Deep. Moldova a semnat deja contractele cu Romgaz și OMV Petrom la un preț preferențial
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Republica Moldova și-a asigurat deja volume de gaze din Neptun Deep, proiectul strategic românesc din Marea Neagră care ar urma să intre în producție în 2027. Premierul Vasile Tofan anunță un contract cu Romgaz și OMV Petrom și un preț cu discount față de piață.

Republica Moldova își leagă o parte din securitatea energetică pe termen lung de gazele românești din Marea Neagră. Guvernul de la Chișinău a contractat deja volume care urmează să fie extrase din zăcământul Neptun Deep, unul dintre cele mai importante proiecte energetice dezvoltate în regiune.

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Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan în Parlament, unde a prezentat situația aprovizionării cu gaze în contextul solicitării Guvernului pentru instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic, potrivit moldpres.md.

Chișinăul încearcă să treacă de la achizițiile concentrate pe necesitățile imediate către contracte directe, inclusiv pe termen mediu și lung, cu producători importanți din regiune.

„Negociem și contracte bilaterale, inclusiv pe termen mediu și lung. Este posibil să avem contracte directe cu producători mari. Dacă vom obține aceste contracte, ele vor fi încheiate transparent”, a declarat Vasile Tofan, premierul Republicii Moldova.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan – Foto: Facebook/Vasile Tofan

Pentru anul gazier 2026-2027, Republica Moldova are deja contractate 370 de milioane de metri cubi dintr-un necesar estimat la 390 de milioane. Potrivit premierului, achizițiile au fost realizate sub supravegherea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Moldova și-a asigurat gaze românești înainte ca Neptun Deep să înceapă producția

Una dintre cele mai importante componente ale strategiei energetice anunțate la Chișinău este acordul pentru gazele care vor proveni din perimetrul Neptun Deep.

Guvernul moldovean are deja un contract cu Romgaz și OMV Petrom, cele două companii care dezvoltă proiectul din sectorul românesc al Mării Negre.

„Avem deja un contract cu ROMGAZ și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep. România produce în prezent 8–9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Noi am contractat deja volume din acest platou ce va fi pus în funcțiune în trimestrul III al anului 2027”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan - Foto: Facebook/Vasile Tofan

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan – Foto: Facebook/Vasile Tofan

Premierul a precizat că prețul gazelor va fi raportat la nivelul pieței, însă Republica Moldova va beneficia de un discount negociat.

Accesul la producția din Marea Neagră oferă Chișinăului o nouă sursă regională de aprovizionare într-un moment în care reducerea vulnerabilităților energetice și diversificarea furnizorilor au devenit priorități strategice pentru Republica Moldova.

Chișinăul mai are de cumpărat gaze pentru stocurile de iarnă

În paralel, autoritățile moldovene continuă constituirea rezervelor necesare pentru perioada următoare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat în Parlament că Energocom trebuie să constituie atât stocuri de securitate, cât și rezerve comerciale.

Pentru îndeplinirea obligației privind stocul de securitate, până la 1 octombrie mai trebuie achiziționate aproximativ 6,3 milioane de metri cubi de gaze. În cazul stocurilor comerciale, necesarul rămas este de 72,7 milioane de metri cubi, dintre care peste 6 milioane au fost deja cumpărate.

Rezervele Republicii Moldova sunt depozitate în facilități subterane din România și Ucraina, iar obligația privind constituirea stocurilor trebuie îndeplinită până la 1 noiembrie.

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