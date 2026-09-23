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Kelemen Hunor anunță că UDMR îl sprijină pe Siegfried Mureșan să formeze Guvernul. Negocierile pentru lista miniștrilor ar putea începe astăzi

Olga Borșcevschi
Presedintele UDMR, Kelemen Huno (FOTO - ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO)
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reafirmat susţinerea formaţiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan. În discuția de miercuri dimineață cu premierul desemnat nu au fost abordate numele viitorilor miniștri și nici structura Executivului, potrivit lui Kelemen Hunor. Această etapă a negocierilor ar putea începe în cursul zilei de azi.

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Kelemen Hunor a anunțat că UDMR a decis să continue negocierile cu premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru programul de guvernare, structura viitorului Executiv și lista miniștrilor.

„În Consiliul Permanent am luat decizia că vom continua negocierile pe programul de guvernare, pe structura şi lista Cabinetului şi, după ce se vor finaliza toate discuţiile, sigur, vom prezenta rezultatul negocierilor şi vom mai cere un vot, aşa cum este în statutul nostru. Deci vom continua discuţiile. Sigur, era una dintre variante să nu continuăm discuţiile, să spunem că nu avem majoritate şi nu vrem să mergem aşa cum am zis şi luni, dar consecinţele şi pe termen lung şi pe termen imediat ar fi fost mult mai grave pentru noi şi pentru toată scena politică decât să mergem şi să continuăm aceste discuţii şi, mai ales după ce domnul Mureşan a zis că, indiferent de voturile asigurate până la momentul adevărului, el doreşte să continue”, a spus, miercuri, Kelemen Hunor, la finalul discuţiilor cu premierul desemnat.

Program de guvernare pentru doi ani: deficitul, fiscalitatea și economia

Liderul UDMR a declarat că Siegfried Mureşan a prezentat grupurilor parlamentare ideile principale din programul de guvernare.

„Şi până la urmă are dreptate, este logică şi această abordare. Trebuie să arătăm şi seriozitatea şi predictibilitatea. Şi nu s-a întâmplat un mare lucru în această perioadă ca să spunem că nu susţinem. Astăzi a venit la noi la grup, cum am stabilit încă de luni seara şi a prezentat grupurilor parlamentare reunite ideile principale din programul de guvernare. Nu sunt lucruri extravagante. Noi am spus că trebuie un program de guvernare pentru doi ani. Acest lucru, ce înseamnă până la urmă? Că nu poţi să faci un program de guvernarea hiperambiţios, fiindcă nu ai timp la dispoziţie. Nu este cum ar fi la începutul unui ciclu electoral, după alegerile parlamentare”, a precizat el.

Președintele UDMR a mai spus că cea mai mare concentrare este pe deficitul bugetar, pe fiscalitate şi stimularea economiei, adăugând că „fără creştere economică pe termen scurt, pe termen mediu, e aproape imposibil să reduci deficitul şi să şi asiguri pentru cetăţeni acel confort de care au nevoie”.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine o declaratie de presa la Palatul Parlamentului, in urma intalnirii cu presedintele PSD, Sorin Grindeanu, luni, 11 mai 2026. ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Kelemen Hunor a afirmat că nu s-a discutat nimic în legătură cu structura viitorului Exevutiv.

„Noi am ţinut mult să existe şi prevederea privind Legea salarizării, dacă se poate să încercăm să trecem până la sfârşitul anului şi adoptarea bugetului pentru 2027, indexarea pensiilor în 2027, fiindcă nu mai pot să ţii aşa după doi ani cu inflaţia ridicată. Şi din acest punct de vedere, cred că ceea ce se conturează în programul de guvernare este ceva de susţinut. Nu am discutat nimic de structura guvernului. Poate astăzi după masă începem discuţiile şi de lista de miniştri”, a adăugat el.

Întrebat dacă se aşteaptă la un rezultat pozitiv în urma discuţiilor dintre preşedintele PSD, Sorin Grindeanu şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, liderul UDMR a spus că dialogul dintre PSD și PNL trebuie să continue.

„Trebuie să laşi toate uşile deschise pentru dialog şi pentru mâine şi pentru poimâine cu acele forţe cu care se poate discuta corect, predictibil şi în favoarea fiecărui cetăţean, fiecărei comunităţi. Şi eu consider că PSD-ul face parte din această categorie cu tot ce s-a întâmplat din aprilie sau din mai între PNL şi PSD trebuie lăsată uşa deschisă că dacă nu trece acest guvern, urmează un alt pas. Şi atunci, iarăşi, e nevoie de dialog. Politica nu se poate face fără dialog. Asta nu înseamnă că trebuie să iubeşti pe celălalt, iubirea căutăm în altă parte, dar dialogul trebuie păstrat. Şi vom vedea care va fi finalitatea discuţiilor între Bolojan şi Grindeanu”, a afirmat Kelemen Hunor.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a discutat, marţi, cu parlamentarii PNL şi USR, iar miercuri dimineaţă cu cei ai UDMR.

Sursa video: Antena 3 CNN

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