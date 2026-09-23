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Fostul șef al spionilor, candidat la Președinție, dezvăluiri despre Călin Georgescu, în ziua în care a fost reținut de DIICOT: „Nu a fost cadru de informații”

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Un fost șef al spionilor români, candidat la Președinție în ultimii doi ani, a declarat, despre Călin Geogrescu, cel care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 – anulat de Curtea Constituțională (CCR) – că „nu a fost cadru de informații”, ci doar un „scamator care a profitat de oameni”. Este vorba de Silviu Predoiu, general în rezervă, care a ocupat funcția de prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe (SIE) în perioada 2005-2018 și pe cea de director intermiar al instituției în repetate rânduri, inclusiv între anii 2016-2018. Declarația a fost făcută exact în ziua în care Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore. O zi mai târziu, acesta a fost eliberat de Tribunalul București și plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

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„N-a lucrat la ONU, n-a lucrat la Clubul de la Roma” / „A profitat de credulitatea și dorința de schimbare a oamenilor”

Fostul director interimar al SIE a făcut acuzații dure la adresa lui Călin Georgescu luni, 21 septembrie, când acesta din urmă a fost reținut de procurorii DIICOT și și-a petrecut noaptea în arestul central. Predoiu a explicat că fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a ocupat nicio funcție în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), a Clubului de la Roma sau a serviciilor de informații.

„N-a lucrat la ONU. N-a lucrat la Clubul de la Roma. N-a fost cadru de informații. A fost un scamator, în permanență, care a profitat de credulitatea și dorința de schimbare a oamenilor”, a precizat Silviu Predoiu în emisiunea InSecuritate de la Aleph News.

Silviu Predoiu, fost prim-adjunct al directorului SIE | Sursa foto: Mediafax

Călin Georgescu și Silviu Predoiu s-au „confruntat” la alegerile prezidențiale din 2024, anulate de CCR

În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, anulat de judecătorii CCR la data de 6 decembrie, candidatul independent Călin Georgescu a obținut 2.120.401 de voturi – 22,94% din total – și urma să avanseze în turul doi, alături de candidata USR, Elena Lasconi, care a fost votată de 1.772.500 de români – 19,18% din total.

La polul opus al clasamentului, s-a situat Silviu Predoiu, candidat din partea Partidului Liga Acțiunii Naționale (PLAN), care a acumulat un total de 11.246 de voturi – 0,12% din numărul total al voturilor exprimate.

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