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A murit Maria Petca Poptean. Cântăreața de muzică populară avea 72 de ani

A murit Maria Petca Poptean. Cântăreața de muzică populară avea 72 de ani
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A murit cântăreața de muzică populară Maria Petca Poptean. „Privighetoarea Țării Oașului” avea 72 de ani.

Maria Petca Poptean lasă în urmă o carieră impresionantă în folclor, scrie bzi.ro.

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Artista a fost una din cele mai cunoscute voci ale muzicii populare din Țara Oașului.

A urcat pe scene în România și peste hotare timp de cinci decenii. Și-a dedicat activitatea păstrării și promovării cântecului tradițional oșenesc.

Vestea tristă a morții „Privighetoarei” a fost primită cu durere de colegii de breaslă, de prieteni și de publicul care a iubit-o atât de mult.

Doliu în muzica populară: A murit Maria Petca Poptean

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale SM a transmis un mesaj emoționant de condoleanțe după aflarea veștii triste că Maria Petca Poptean a murit.

,,S-a stins Privighetoarea Oașului – Maria Petca Poptean. Țara Oașului este de astăzi mai săracă. Unul dintre glasurile sale autentice, Maria Petca Poptean din Târșolț, s-a stins, lăsând în urmă cântece, amintiri și o viață întreagă pusă în slujba tradiției oșenești. Maria Petca Poptean a fost mai mult decât o interpretă a cântecului popular. A fost un om care a trăit tradiția firesc și profund, ducând cu ea, oriunde a ajuns, frumusețea portului, a țâpuriturii și a danțului, dar mai ales dragostea pentru lumea satului oșenesc și pentru valorile moștenite din generație în generație. Prezența sa la manifestările culturale și folclorice a însemnat întotdeauna o întâlnire cu Oașul autentic. Prin glasul și felul său de a fi, a reușit să transmită publicului nu doar cântece, ci o parte din identitatea și sensibilitatea acestei lumi aparte. În anul 2019, la împlinirea vârstei de 65 de ani, instituția noastră a dorit să îi ofere un semn al recunoștinței și prețuirii pentru întreaga sa contribuție la păstrarea culturii tradiționale. Astfel a apărut volumul „Privighetoarea Oașului”, ediție îngrijită și coordonată de Mihaela Grigorean și Felician Pop, o mărturie care va păstra peste timp povestea și cântecul Mariei Petca Poptean.

Astăzi ne despărțim cu tristețe de un om care a purtat Țara Oașului în glas și în suflet. Rămân însă cântecele sale, amintirea întâlnirilor și a momentelor dăruite publicului, precum și exemplul unui om care a știut să păstreze și să transmită mai departe ceea ce a primit de la înaintași. În aceste momente grele, transmit sincere condoleanțe familiei, rudelor, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o. Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi așeze sufletul între cei drepți!”, a transmis Robert Laszlo, manager.

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