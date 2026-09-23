Românii care ar putea avea 23 de zile de concediu de odihnă pe an. Proiectul a trecut de Senat.

Românii care ar putea avea 23 de zile de concediu de odihnă pe an

Părinții singuri ar putea primi trei zile suplimentare de concediu de odihnă pe an, dacă proiectul adoptat de Senat va trece și de Camera Deputaților, transmite Mediafax.

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Proiectul a fost adoptat de Senat cu 86 de voturi pentru și 22 de abțineri.

Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților, părinții singuri ar putea beneficia de 23 de zile de concediu de odihnă pe an, față de minimum 20 de zile, cât prevede acum legislația.

Măsura îi vizează pe părinții care își cresc singuri copiii. Datele INS arată că, în 2025, în țara noastră existau aproximativ 160.000 de familii formate dintr-un singur părinte și unul sau mai mulți copii.

În aproximativ 85% dintre aceste familii, părintele care își crește singur copiii este mama.

Inițiatorii proiectului spun că părinții din familiile monoparentale au griji în plus, deoarece trebuie să se ocupe singuri de copii, îngrijirea lor și întreținerea financiară a familiei.

Astfel, acordarea celor trei zile suplimentare de concendiu de odihnă ar fi o măsură de sprijin pentru toți acești părinți, prin care ar beneficia de mai mult timp pentru îngrijirea copiilor și ar putea, de asemenea, să se ocupe de responsabilitățile familiale.

Proiectul trebuie să treacă de Camera Deputaților

Adoptarea proiectului de către Senat nu înseamnă automat că măsura a intrat deja în vigoare.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional în acest caz.

Doar după parcurgerea etapelor parlamentare și promulgarea legii de către președintele României, dacă proiectul va fi adoptat în forma necesară, prevederile ar putea deveni aplicabile.

În forma propusă, părinții din familiile monoparentale ar urma să primească trei zile suplimentare de concediu de odihnă în fiecare an, peste numărul minim de 20 de zile prevăzut de legislația muncii.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)