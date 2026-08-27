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(P) Infrastructură S5. Lucrări finalizate pe strada Toporași nr. 31

(P) Infrastructură S5. Lucrări finalizate pe strada Toporași nr. 31
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Infrastructură S5 S.A. a finalizat lucrările de reparații și întreținere desfășurate pe strada Toporași nr. 31, atât în zona din spate, cât și partea din față a acestuia.

Intervențiile au vizat refacerea zonelor degradate ale carosabilului și trotuarelor și au inclus lucrări de tăiere mecanizată cu MTR, decaparea suprafețelor deteriorate, pregătirea suportului și refacerea zonelor afectate. Totodată, pentru asigurarea unei suprafețe corespunzătoare și pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație și evacuare a apelor pluviale, au fost executate lucrări de ridicare la cotă a capacelor de cămin și a gurilor de scurgere (geigere).

Prin aceste intervenții, suprafețele carosabile și pietonale din zona Toporași nr. 31 au fost aduse la condiții corespunzătoare de siguranță și utilizare.

Infrastructură S5 S.A. continuă programul de întreținere și reparații ale infrastructurii rutiere și pietonale din Sectorul 5, intervenind punctual în zonele în care starea din teren impune lucrări de remediere.

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