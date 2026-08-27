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Alexandru Rogobete cere ca noua lege a salarizării să nu reducă veniturile angajaților din sănătate: „Nimeni nu cere imposibilul!”

Alexandru Rogobete cere ca noua lege a salarizării să nu reducă veniturile angajaților din sănătate: „Nimeni nu cere imposibilul!”
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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, susține într-o postare pe rețelele de socializare că nimeni nu a cerut dublarea salariilor și a subliniat că noua lege a salarizării trebuie să protejeze veniturile angajaților din sănătate și să corecteze inechitățile existente.

Într-o postare pe Facebook, Rogobete spune că niciun venit din sănătate nu trebuie să scadă și cere, printre altele, plata gărzilor la valoarea salariului actual și deblocarea angajărilor acolo unde există deficit de personal.

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Fostul ministru avertizează că o lege a salarizării care reduce veniturile medicilor, asistenților și altor profesioniști din sănătate reprezintă pe termen mediu exod, reorientare profesională și un deficit mai mare de personal.

„NIMENI NU A CERUT DUBLAREA SALARIILOR. AM CERUT O LEGE CORECTĂ, CARE SĂ NU DISTRUGĂ ECHILIBRUL DIN SĂNĂTATE.

Sănătatea este un sistem critic pentru funcționarea României. Iar o lege a salarizării care reduce veniturile medicilor, asistenților și celorlalți profesioniști înseamnă, pe termen mediu și lung, exod, reorientare profesională și un deficit și mai mare de personal. Cred că discuția pentru viitoarea lege a salarizării trebuie să plece de la câteva principii simple”, a scris Rogobete pe Facebook.

Rogobete: „Gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată”

În continuarea mesajului, Alexandru Rogobete subliniază că niciun venit din sănătate nu trebuie să scadă. El susține că gărzile ar trebui plătite la valoarea salariului aflat în plată, nu raportate la nivelul salarial din 2018.

„Niciun venit din sănătate să nu scadă. Aici nu cred că mai avem ce negocia. Gărzile trebuie plătite la valoarea salariului aflat în plată, nu raportate la nivelul salarial din 2018. Este o inechitate care trebuie corectată”.

Fostul ministru al Sănătății cere deblocarea angajărilor acolo unde există deficit de personal

Rogobete a amintit și măsurile adoptate în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății în ceea ce privește organizarea gărzilor. Fostul ministru spune că au fost introduse gărzile de 12 ore, diferențiate în funcție de specificul activității, precum și tura a doua în blocurile operatorii. De asemenea, acesta susține că a fost introdusă obligativitatea plății gărzilor pentru medicii rezidenți.

„Am schimbat organizarea gărzilor: am introdus posibilitatea gărzilor de 12 ore, am diferențiat gărzile în funcție de specific, am dezvoltat tura a doua în blocurile operatorii și am introdus obligativitatea plății gărzilor pentru medicii rezidenți. Pentru ca aceste măsuri să funcționeze, trebuie însă să avem suficienți oameni și să îi plătim corect.

Trebuie deblocate angajările acolo unde există deficit real de personal. Nu putem cere unui sistem subdimensionat să ofere mai multe servicii cu tot mai puțini oameni. Trebuie corectate inechitățile dintre anumite categorii profesionale, inclusiv cele care afectează asistenții medicali și personalul din zone cu specific aparte. Atât. Nimeni nu cere imposibilul”.

„Avem nevoie de o construcție echilibrată”

În finalul mesajului, fostul ministru al Sănătătții spune că noua lege a salarizării trebuie făcută împreună cu profesioniștii din sănătate și să rezolve problemele existente, fără să afecteze veniturile angajaților.

„Avem nevoie de o construcție echilibrată, sustenabilă și discutată cu profesioniștii. Asta înseamnă reformă: să repari ceea ce nu funcționează și să construiești pentru următorii ani”.

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