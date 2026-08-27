Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu, face dezvăluiri despre zona gri a războiului și cine ne-a târât și pe noi acolo. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Ce diferență este între a spune „în fiecare dimineață a răsărit soarele” și „a mai căzut o dronă la noi”? Niciuna, ambele sunt corecte. Soarele răsare în fiecare dimineață, iar în ultimul timp dronele cad în fiecare zi! Ne obișnuim cu așa ceva? Devine un mod de viață?

Administrația Trump vrea ca țările NATO, inclusiv România, să cheltuie mai mult pentru apărare și să se ocupe mai mult de propria securitate. România trebuie să spună până la finalul lunii august cum vede acest lucru și ce este pregătită să facă.

Legea ANI ajunge azi la promulgare. Ce decide Nicușor Dan? Pierdem sau nu cei 770 de milioane de euro din PNRR?