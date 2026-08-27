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Oana Gheorghiu reia teza lui Bolojan că PSD e de vină pentru eșecul Legii salarizării

Elena Popescu
Oana Gheorghiu reia teza lui Bolojan că PSD e de vină pentru eșecul Legii salarizării
Oana Gheorghiu
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Oana Gheorghiu lansează un atac dur la adresa PSD, partid pe care îl acuză că nu a făcut demersurile necesare pentru adoptarea unei noi legi a salarizării, deși reforma era prevăzută în PNRR încă din 2021.

Potrivit Oanei Gheorghiu, România riscă acum să piardă 770 de milioane de euro, după ce social-democrații ar fi blocat inclusiv acordul politic privind proiectul elaborat în ultimele luni. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, aceasta susține că PSD a avut la dispoziție mai mulți ani pentru a pregăti și adopta o nouă lege a salarizării, însă nu ar fi prezentat public niciun proiect și nu ar fi organizat consultări cu sindicatele.

”2022. 2023. 2024. 2025. 2026. În tot acest timp, PSD putea să facă o lege bună a salarizării. Nu doar bună, ci excepțional de bună! Incredibil de bună! Extraordinar de bună! Obligația cu legea salarizării era în PNRR încă din 2021. Legea trebuia elaborată de Ministerul Muncii. PSD a deținut portofoliul Ministerului Muncii timp de 4 ani și jumătate. 3 miniștri PSD s-au făcut că plouă pe acest subiect timp de 4 ani și jumătate.

În tot acest timp, PSD n-a prezentat public niciun proiect de lege. PSD n-a organizat nicio consultare publică cu sindicatele. Dacă PSD voia să muncească pentru România, atunci am fi avut legea salarizării adoptată încă din 2022. Sau din 2023. Sau din 2024. Sau din 2025. Sau din 2026. În aprilie 2026, PSD și-a dat seama că vine decontul iresponsabilității lor, așa că au fugit de guvernare mâncând Pământul”, a scris politicianul pe pagina sa de Facebook.

Oana Gheorghiu: ”Ministrul Dragoș Pîslaru a preluat interimar Ministerul Muncii și, în doar câteva luni, a făcut toată munca grea de care PSD-ul fugise vreme de 4 ani și jumătate”

În mesajul său, Oana Gheorghiu afirmă că situația s-ar fi schimbat în aprilie 2026, când PSD ar fi renunțat la guvernare. Potrivit acesteia, ministrul Dragoș Pîslaru, care a preluat interimar Ministerul Muncii, ar fi accelerat procesul de elaborare a legii salarizării.

”Ministrul Dragoș Pîslaru a preluat interimar Ministerul Muncii și, în doar câteva luni, a făcut toată munca grea de care PSD-ul fugise vreme de 4 ani și jumătate: Pîslaru a publicat proiectul de salarizare; Pîslaru a organizat zeci de consultări cu sindicatele; Pîslaru a discutat cu partidele politice etc, totul sub medierea Administrației Prezidențiale. Ce a ieșit din acest efort? Un proiect de lege a salarizării imperfect, care crește veniturile pentru 2 din 3 angajați din sectorul public;  garantează veniturile în plată pentru ceilalți; nimeni nu pierde niciun leu”, a mai scris Gheorghiu.

”România pierde 770 milioane Euro necesare pentru însănătoșirea găurii economice”

Oana Gheorghiu îi acuză pe social-democrați că, deși reprezentanții partidului ar fi participat la întâlnirile tehnice privind proiectul, PSD ar fi blocat ulterior acordul politic necesar pentru adoptarea legii.

”În timp ce Sorin „Churchill” Grindeanu se plângea în conferințele zilnice de presă că PSD n-a primit de la Guvern niciun proiect pe salarizare, trimișii PSD participau la absolut toate întâlnirile tehnice pe acest proiect. Însă PSD nu putea accepta că Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru reușesc să rezolve în câteva luni ceva de care ei au fugit 4 ani și jumătate. Așa că, după ce au sabotat tot procesul de adoptare a legii în toți acești ani, au sabotat acum și acordul politic de la Cotroceni pe proiectul muncit de Dragoș Pîslaru.

Rezultatul? România pierde 770 milioane Euro necesare pentru însănătoșirea găurii economice lăsate de guvernările populiste PSD din anii trecuți. PSD, partidul care vrea să controleze toate instituțiile și toți bugetarii, a abandonat 2 din 3 bugetari cărora salariile le-ar fi crescut pe noua lege a salarizării. PSD nu știe să fie un administrator competent și cinstit pentru binele țării. PSD știe doar să facă promisiuni populiste, pe care nu le putem onora decât împrumutându-ne iar și iar și iar. România nu mai poate trăi pe datorie. România s-a săturat de populism, demagogie și minciună”, a încheiat politicianul.

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