Preşedintele Nicușor Dan este primit joi de către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidențial din Chișinău.

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Nicuşor Dan efectuează o vizită în Republica Moldova, unde va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Independenţei.

Cei doi șefi de stat vor participa la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, eveniment care se va desfășura în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. În cursul serii, va avea loc o reuniune trilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidențial.

Tot joi seara, Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski vor participa la concertul festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova.