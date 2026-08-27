Moment inedit. Trimisul special al lui Donald Trump, Paolo Zampolli, aflat în România, l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă. Culmea, președintele i-a răspuns. Ce au discutat cei doi

Trimisul special al lui Donald Trump l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă comune cu Daniel Băluță. Aflat în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a răspuns.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a vizitat șantierul parcului care va purta numele președintelui american Donald Trump, însoțit de Paolo Zampolli, trimisul special al președintelui SUA pentru Parteneriate Globale. În timpul intervenției oaspetelui american, acesta a purtat o discuție telefonică cu președintele României, aflat în Republica Moldova, cu ocazia a 35 de ani de la declararea independenței țării.

Paolo Zampolli i-a transmis lui Nicușor Dan că îi mulțumește pentru ospitalitatea cu care este primit în România și i-a spus că speră să-l întâlnească peste câteva săptămâni la New York.

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Noul spațiu verde, care va purta denumirea simbolică „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”, este gândit atât ca un nou loc de recreere pentru comunitate, cât și ca un simbol al prieteniei și al Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Sectorului 4. Șantierul prevede extinderea Parcului Tudor Arghezi cu aproape patru hectare.

Primarul Daniel Băluță i-a prezentat oaspetelui american stadiul lucrărilor și conceptul viitorului parc, care va integra zone tematice inspirate de repere reprezentative ale Statelor Unite ale Americii, alături de noi suprafețe verzi și spații destinate copiilor și familiilor.