Cod galben de inundaţii pentru râuri din 17 bazine emis de hidrologi

Hidrologii au emis un cod galben de inundaţii pentru râuri din 17 bazine. Avertizarea este valabilă până mâine dimineaţă şi vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide şi creşteri de debite şi de niveluri.

”Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică Cod Galben, valabilă în intervalul 27 august, ora 12:00 – 28 august, ora 10:00, pentru mai multe râuri din bazinele hidrografice: Mureș, Olt, Argeș, Ialomița, Buzău, Bistrița – afluent al râului Siret, Trotuș, precum și pentru râurile din Dobrogea”, arată INHGA.

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală, precipitațiile prognozate și propagarea acestora, în intervalul menționat se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de Atenție.

Recomandăm populației să evite deplasarea și traversarea cursurilor de apă

”În acest context, sunt vizate anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vâlcea.

De asemenea, menționăm că fenomenele potențial periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mari pe unele râuri mici din județele: Argeș, Dâmbovița, Prahova și Harghita”, arată hidrologii.

”Recomandăm populației să evite deplasarea și traversarea cursurilor de apă, să nu se apropie de maluri sau zone inundate, să protejeze bunurile aflate în zonele expuse și să respecte indicațiile autorităților locale. Totodată, este importantă urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale privind evoluția situației hidrometeorologice”, spun specialiștii.