(P) Infrastructură S5. Primăria Sector 5 preia parcările albastre de pe strada Mihail Cioran pentru rezidenții sectorului / Infrastructură S5 a refăcut trotuarele și a asfaltat strada, urmând amenajarea locurilor de parcare

În urma discuțiilor cu Primăria Municipiului București, au fost preluate în administrarea Sectorului 5 cele 80 de locuri de parcare cu plată de pe strada Mihail Cioran. Acestea vor fi reorganizate și transformate în locuri de parcare de reședință pentru locuitorii din zonă.

Lucrătorii de la Infrastructură S5 au refăcut trotuarele și au asfaltat strada, iar următoarea etapă este amenajarea locurilor de parcare.

Dezvoltare Urbană S5 se va ocupa de gestionarea locurilor, iar locuitorii din zonă vor putea solicita un loc de parcare de reședință, conform procedurii stabilite.

Primăria S5 transmite că își dorește ca spațiile să fie folosite cât mai bine în beneficiul oamenilor care trăiesc în Sectorul 5.

Cele 80 de locuri, care până acum funcționau ca parcări publice cu plată, vor reveni comunității și vor putea fi folosite ca locuri de parcare de reședință, aproape de casă.