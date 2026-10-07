(P) Infrastructură S5. S-au efectuat lucrări pe strada Lăstunului

Societatea Infrastructură S5 S.A. a continuat programul de intervenții și lucrări desfășurate la nivelul Sectorului 5, una dintre zonele în care echipele au acționat recent fiind strada Lăstunului.

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Intervențiile realizate fac parte din activitățile planificate pentru îmbunătățirea infrastructurii locale și pentru remedierea problemelor identificate în teren. Pentru societatea Infrastructură S5 S.A, fiecare stradă din Sectorul 5 are importanța sa, iar lucrările sunt prioritizate în funcție de necesitățile constatate, de programul de execuție și de resursele disponibile.

Efectivul de lucrători angrenat în activitățile aflate în desfășurare își îndeplinește responsabilitățile cu seriozitate, fiind implicat simultan în mai multe lucrări la nivelul sectorului. În acest context, intervențiile sunt organizate și etapizate astfel încât resursele umane și tehnice disponibile să fie utilizate cât mai eficient, anunță autoritățile.