Germania a devenit prima țară parteneră căreia Ucraina îi oferă acces la ecosistemul digital de luptă DELTA, o platformă militară dezvoltată de Kiev și testată intensiv pe frontul de luptă împotriva Rusiei. Această decizie, care marchează o premieră în cooperarea militară dintre Ucraina și statele NATO, va permite armatei germane să evalueze situația de pe câmpul de luptă și să planifice operațiuni, scrie Ukrainska Pravda.

Marți, ministrul ucrainean al apărării, Evhen Khmara, și omologul său german, Boris Pistorius, au semnat la Berlin o scrisoare de intenție privind dezvoltarea și utilizarea în comun a sistemului DELTA.

În cadrul inițiativei Delta Lab, Germania va putea adapta sistemul la nevoile forțelor sale armate și va contribui la dezvoltarea de noi funcționalități. Cu toate acestea, Ministerul Apărării din Ucraina a clarificat faptul că nu va transfera Germaniei nicio informație sau date operaționale despre armata sa.

„DELTA este o platformă digitală unică ce combină planificarea, managementul operațional și analiza situațională. Expertiza tehnologică germană va ajuta la dezvoltarea și extinderea capacităților sistemului”, se arată în comunicatul ministerului ucrainean.

Ce este sistemul DELTA

Dezvoltat de Centrul de Inovare și Dezvoltarea Tehnologiilor de Apărare din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, DELTA este adesea numit „creierul digital” al armatei ucrainene. Acesta funcționează ca o hartă digitală interactivă, în timp real, care reunește imagini din satelit, fluxuri video live de la drone și informații de la trupele din teren.

Prin acest sistem se pot identifica exact pozițiile inamice și cele ale propriilor trupe pe câmpul de luptă și contribuie la loviturile rapide de artilerie sau cele cu drone. De asemenea, DELTA ajută comandanții să evalueze situația de pe câmpul de luptă și să ia decizii mult mai rapide decât prin metodele militare clasice.

Prin această colaborare vedem o schimbare de paradigmă în NATO deoarece, până în prezent, fluxul de tehnologie mergea aproape exclusiv dinspre Occident spre Ucraina. Acum, o țară NATO preia un sistem dezvoltat de Ucraina și recunoaște că experiența practică de pe front a Kievului este mult mai avansată decât sistemele occidentale.

În trecut, sistemul DELTA a mai fost testat în cadrul exercițiilor NATO și este compatibil cu standardele Alianței.